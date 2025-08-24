Suazo es convocado por Chile para los partidos ante Brasil y Uruguay

Después de la tercera jornada en el campeonato de Primera división habrá parón en el calendario por los compromisos internacionales de selecciones. En el Sevilla FC se ha conocido la convocatoria del defensa chileno Gabriel Suazo para dos encuentros correspondientes a la fase de clasificación del próximo Mundial 2026.

El lateral izquierdo sevillista se encuentra entre los 28 futbolistas convocados por el seleccionador de Chile, Nicolás Córdova. El primero de los partidos tendrá lugar a domicilio ante Brasil el 5 de septiembre. Para cinco días después está previsto el Chile-Uruguay. Suazo, que ha sido internacional en 33 ocasiones desde su debut en el año 2017, estuvo convocado y participó con Chile en los encuentros disputados en junio también correspondientes a las eliminatorias de clasificación para el Mundial.

Antes del parón, el Sevilla visitará al Girona (sábado 30 de agosto, 19.30) en partido de la tercera jornada de LaLiga. Y el fútbol regresará para el equipo entrenado por Almeyda el viernes 12 de septiembre (21.00) con el encuentro ante el Elche en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Antes de todo, el partido ante el Getafe de este lunes. Precisamente Gabriel Suazo es noticia ya que de momento no está inscrito. Son horas decisivas para conocer si finalmente el defensa puede estar disponible para el encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán.