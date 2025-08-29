Suazo, Alfon y Vlachodimos entran en la convocatoria para el Girona - Sevilla

El Sevilla FC pone rumbo a Girona este viernes para afrontar la jornada 3 de LaLiga. Un duelo que enfrentará a los dos de los equipos de Primera división que peor han arrancado esta campaña, con el mercado de fichajes aún por cerrarse.

De hecho, está siendo una semana intensa para el Sevilla, puesto que se ha vendido a Stanis Idumbo por diez millones de euros, mientras se negocia el fichaje de Rubén Vargas por el Villarreal y la posible salida de Iheanacho. Por su parte, Cordón ha cerrado el fichaje de César Azpilicueta, un veterano del fútbol español que ha llegado con la idea de reforzar la defensa sevillista.

De aquí al lunes, puede pasar de todo, pero la noticia de esta convocatoria de Matías Almeyda para el Girona - Sevilla recae en la presencia de sus tres primeros fichajes de verano: Suazo, Alfon y Vlachodimos.

Los recortes de salarios y ampliaciones de contratos de algunos jugadores han ayudado al Sevilla a inscribir a estos futbolistas. También la venta de Badé e Idumbo, obviamente. Aunque del cartel de Montilivi se caen (ni más ni menos) Akor y Lukebakio, por lesión. De esta forma, los atacantes se unen a las bajas de Sow, Ramón Martínez, Januzaj, Nianzou y Jordán. Tampoco está Pedrosa, el cual está a punto de marcharse cedido al Elche.

La lista completa es la siguiente: Odysseas, Nyland, Carmona, Kike Salas, Gudelj, Isaac, Vargas, Suazo, Peque, Juanlu, Alfon, Agoumé, Ejuke, Marcao, Álex Costa, Castrín, Manu Bueno, Miguel Sierra, Alberto Flores, Oso y Edu Altozano.