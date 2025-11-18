Suscríbete a
Sow y Vargas confirman su presencia en el Mundial

Los jugadores del Sevilla fueron los autores del gol de Suiza ante Kosovo

Suazo repite capitanía en la remontada de Chile a Perú (2-1)

Noche redonda para los internacionales suizos del Sevilla. Sow y Vargas fueron los autores del gol de Suiza ante Kosovo y certifican la presencia en el Mundial 2026 de los helvéticos. No era difícil, sólo una goleada histórica en contra podía dejarles apartados ... de la presencia mundialista.

Descarga la app