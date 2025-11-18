Sow y Vargas confirman su presencia en el Mundial

Noche redonda para los internacionales suizos del Sevilla. Sow y Vargas fueron los autores del gol de Suiza ante Kosovo y certifican la presencia en el Mundial 2026 de los helvéticos. No era difícil, sólo una goleada histórica en contra podía dejarles apartados ... de la presencia mundialista.

Ambos sevillistas salieron de inicio ante Kosovo y, desde el inicio, el duelo tuvo poca claridad ofensiva. No obstante, tras el descanso, el asunto se animó y una asistencia de Sow a Vargas adelantó a Suiza inmediatamente. Le duró unos minutos la alegría a los helvéticos, puesto que en el minuto 74, Muslija igualó el encuentro con un disparo imposible de interceptar.

Vargas fue sustituido en el minuto 69 y Sow en el 89 y ambos regresan con la alegría de que Suiza se clasifica como líder de su grupo.

Vlachodimos, con portería a cero

Otro sevillista que completó su encuentro fue Odysseas Vlachodimos en la visita de Grecia a Bielorrusia, choque que se celebró en Hungría y donde los helenos no tenían ya opciones. Eso sí, el meta sevillista dejó su portería a cero.