Sow: «Con once no hubiéramos perdido»

El Sevilla FC no fue capaz de sumar en el Sánchez Pizjuán frente al Villarreal CF. Matías Almeyda agotó los cambios en el minuto 71 de partido y seis minutos más tarde, Nianzou tuvo que salir del terreno de juego por lesión. Con tiempo por delante, el cuadro amarillo aprovechó la superioridad numérica y un gol de Solomon en los minutos finales le arrebató un punto al conjunto sevillista.

Djibril Sow, autor del único tanto del Sevilla en el encuentro ante el conjunto 'groguet', atendió a los medios de comunicación en la zona mixta, donde señaló cuál fue la clave de la derrota: «Hemos tenido mala suerte con los cambios, con once no hubiéramos perdido este partido«. Además, el suizo hizo autocrítica tras reconocer que »a veces nos falta un poco de cabeza fría«.

El mediocentro del Sevilla también expresó su punto de vista sobre el segundo gol del Villarreal, en el que se refirió al modelo de juego del técnico argentino: «Es complicado de cambiar ese estilo al final del partido porque el míster siempre quiere que vayamos hacia adelante. En nuestra cabeza, los jugadores olvidamos que tenemos un jugador menos. En esos momentos no podemos ir a por todas. Con diez jugadores no puedes recibirun gol en un contragolpe«.

Pese a ello, Sow destacó la buena actuación del cuadro nervionense en la segunda mitad. «En la segunda parte hemos hecho un partidazo, incluso con diez hemos tenido oportunidades. El camino es cómo hemos jugado hoy, con mucha alma y mucha intensidad».

