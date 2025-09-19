La 'sorpresa' de Agoumé con Alexis Sánchez: «Sigue siendo una estrella»

Se ha cumplido un mes de competición, pero Matías Almeyda no ha podido disponer de todos sus jugadores de la primera plantilla hasta ahora. Y es que el último día de mercado, el Sevilla FC realizó tres fichajes tras decir adiós a Lukebakio ... y a Kelechi Iheanacho. Unas operaciones que facilitaron la llegada de Batista Mendy, Fabio Cardoso y Alexis Sánchez, que se unieron a Azpilicueta, Suazo, Alfon y Vlachodimos.

Especialmente llamativa fue la incorporación de Alexis, el 'niño maravilla', que ha sido muy cuestionada por la edad del jugador. No obstante, su compañero Lucien Agoumé ha asegurado en una entrevista para ABC de Sevilla, que es el jugador que más le ha sorprendido este curso. «Sí que estoy un poco sorprendido del 'niño' Alexis Sánchez. Lo conocía de hace muchos años, coincidí con él en el Inter y me sorprende su forma física, que sigue siendo top y creo que nos va a aportar mucho«, asegura el centrocampista francés.

«Aprender de jugadores que han ganado títulos y han hecho historia es muy importante»

El chileno debutó ante el Elche, haciendo muy buenos minutos y dando la asistencia de gol a Peque con un gran taconazo. Un destello de calidad que embelesó a la grada. «Sigue siendo una estrella y creo que puede darnos mucha felicidad», confirma Agoumé, el cual también ha valorado la importancia de la veteranía dentro de la plantilla.

Y es que tanto Alexis como Azpilicueta sobrepasan la barrera de los 35 años y han roto con la política de rejuvenecimiento del Sevilla. Una situación que para Agoumé no es ningún problema, puesto que considera positivo poder compartir vestuario con jugadores que han conseguido «cosas importantes» en el fútbol: «Nosotros, todos los más jóvenes, tenemos que aprender de esos jugadores que han ganado, han ganado títulos, han hecho historia y han vivido cosas importantes. A nosotros, que acabamos de empezar, nos viene bien para mejorar como profesionales. Debemos aprender mucho de estos jugadores más veteranos».