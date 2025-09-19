Suscríbete a
La Justicia europea tramita ya la cuestión prejudicial de la Audiencia contra la «impunidad» de Chaves y Griñán en el caso ERE

La 'sorpresa' de Agoumé con Alexis Sánchez: «Sigue siendo una estrella»

El centrocampista valora positivamente la llegada de jugadores más veteranos para «aprender de ellos»

Lucien Agoumé: «Me sorprendió que Almeyda supiese de mi vida, dónde había jugado y qué había hecho»

Lucien Agoumé habla para ABC de Sevilla
Lucien Agoumé habla para ABC de Sevilla Raúl Doblado
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Se ha cumplido un mes de competición, pero Matías Almeyda no ha podido disponer de todos sus jugadores de la primera plantilla hasta ahora. Y es que el último día de mercado, el Sevilla FC realizó tres fichajes tras decir adiós a Lukebakio ... y a Kelechi Iheanacho. Unas operaciones que facilitaron la llegada de Batista Mendy, Fabio Cardoso y Alexis Sánchez, que se unieron a Azpilicueta, Suazo, Alfon y Vlachodimos.

