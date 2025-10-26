Solomon explica su gol al Sevilla: «Me sentí amenazado, quería marcarles un gol en la cara»

Poco más de un mes ha transcurrido desde que Manor Solomon anotase su único gol en LaLiga, un tanto que supuso la victoria del Villarreal ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán y una celebración especial para el israelí. «Me sentí ... amenazado, quería marcarles un gol en la cara», confesó el atacante en Sport5, después de que un sector del estadio sevillista lo recibiera hostilmente.

Solomon cerró su llegada al Villarreal en las últimas horas del mercado, precisamente después de que se frustrase el posible traspaso de Rubén Vargas desde el Sevilla al conjunto castellonense. «Todavía tengo muchas cajas que no he desempaquetado. El día que firmé acababa de cerrar una casa en Londres, pero de repente recibí una llamada y nos dijeron que nos mudábamos a Villarreal», dice el extremo sobre ese cambió de destino. «Fiché en el último segundo y llegué a un equipo con muchos jugadores de ataque, pero quiero demostrar mi valía y contar con más minutos», añade el israelí, a quien le está costando hacerse un hueco en los planes de Marcelino.

Lo que no se le olvida a Solomon fue ese recibimiento en Nervión. «Me sentí bastante amenazado en Sevilla. Había muchas banderas palestinas y en el calentamiento esperaba que fastidiáramos a sus ultras. Quería marcarles en la cara, y eso fue lo que pasó», dijo el jugador del Villarreal, que entiende el español gracias a su paso por Ucrania. «Cuando estaba en el Shakhtar aprendí portugués gracias a los jugadores brasileños. Por eso entiendo el español y me adapto mejor», declaró.

Un gol, el que le marcó al Sevilla, y una asistencia, que ofreció en su estreno ante Osasuna, acumula Salomon en los cuatro partidos en los que ha participado con el Villarreal, en los que apenas ha sumado 110 minutos. Un bagaje todavía escaso pero que le dejó con ese gol especial en Nervión.