Solomon explica su gol al Sevilla: «Me sentí amenazado, quería marcarles un gol en la cara»

El delantero israelí del Villarreal recibió los insultos de un sector de la grada del Sánchez-Pizjuán

Solomon celebra su gol al Sevilla
Solomon celebra su gol al Sevilla manuel gómez

S. S.

Poco más de un mes ha transcurrido desde que Manor Solomon anotase su único gol en LaLiga, un tanto que supuso la victoria del Villarreal ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán y una celebración especial para el israelí. «Me sentí ... amenazado, quería marcarles un gol en la cara», confesó el atacante en Sport5, después de que un sector del estadio sevillista lo recibiera hostilmente.

