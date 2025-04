Sivera valora la visita del Alavés al Sánchez-Pizjuán: «Lo que queda son finales para todos...»

Antonio Sivera, capitán y portero del Alavés, regresará a la titularidad este domingo en el Sánchez-Pizjuán, después de haberse perdido el duelo contra el Real Madrid por acumulación de amarillas. Un conjunto vitoriano, que ya superó a los de Nervión en la primera vuelta, provocando la primera crisis en torno a la figura de García Pimienta. Se encuentran ahora fuera de la zona de descenso, pero metidos en el lío por no caer a las tres últimas plazas. Los puntos ante el Sevilla los consideran fundamentales, como señaló el portero: «Lo que queda de aquí en adelante son finales para todos, nos jugamos cosas importantes cada jornada. En Sevilla esperamos un partido difícil, pero debemos estar mentalizados en sacar los tres puntos como sea».

En el Sevilla saben que el partido no será ni mucho menos sencillo, pese a que el conjunto vitoriano llegue con ausencias destacadas en defensa, como Abqar, Mouriño o Manu Sánchez. Coudet, por contra, recupera a Guridi y al propio Sivera. «Está siendo una temporada atípica. Me lesioné en el peor momento, pues me sentía muy bien antes de lo ocurrido en Valencia. Luego pasó lo del Villarreal, el ciclo de tarjetas… Triste, pero he intentado quedarme con lo positivo», recordó en sala de prensa.

Presión vitoriana

Sivera, quien lleva años en el Alavés, ha convivido con otros momentos de máxima tensión por el miedo al descanso, más en un año donde salió Luis García con el equipo aún entero y en contra de la opinión del vestuario. «El mensaje es de tranquilidad. Veo a la gente trabajar cada día y están dando su máximo, que es lo importante. A veces, quien menos te lo esperas puede dar algo positivo. somos capaces de sacar esto adelante. No nos cambiamos por nadie. Estamos fuera del descenso, dependiendo de nosotros. Solo hay que trabajar y confiar en el compañero», reflexionó.

El Sevilla recibe el domingo a un Alavés que ya venció el pasado año en el Sánchez-Pizjuán cuando la mano de Quique aún no se hacia notar, en una derrota sobre la hora que hacía presagiar lo peor para los andaluces, quienes recondujeron su situación con numerosas victorias posteriores, cimentadas en un buen hacer en su estadio, lo mismo que pretende ahora Caparrós, comenzando por el propio Alavés.