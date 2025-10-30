Simeone perfila su centro del campo para recibir al Sevilla

El Atlético de Madrid ha realizado hoy en el Metropolitano el penúltimo entrenamiento previo al enfrentamiento de este sábado (16.15) contra el Sevilla FC. Una de las principales preocupaciones de esta semana del Cholo Simeone residía en encontrar dentro de su ... plantilla al jugador que se encargaría de sustituir a Pablo Barrios en la sala de máquinas del conjunto madrileño, y parece haberlo encontrado en la sesión matutina de hoy.

En el ensayo de hoy, el entrenador argentino ha divido al grupo en dos equipos. Uno con jugadores que suelen copar el banquillo rojiblanco, siendo Conor Gallagher y Johnny Cardoso los que ocupaban el centro del campo, y otro con una mayor presencia de titulares habituales, con Koke y Álex Baena de mediocentros.

De esta manera, todo hace indicar que la idea de retrasar la posición de Baena está rondado la cabeza de Simeone. El jugador almeriense fue uno de los futbolistas más destacados de los colchoneros en la pasada victoria ante el Betis, en la que hizo las funciones de segundo punta, cayendo a banda izquierda para recibir y lanzar el juego de los suyos. Sin ser el puesto de mediocentro el ideal de Baena, tampoco le es extraño. En el Villarreal ocupó ocasionalmente esta posición en partidos concretos durante el año 2023.

Ante las dudas que tiene Simeone con la faceta creativa de Gallagher y con el estado físico de Cardoso tras mes y medio de lesión, Baena se postula como el principal candidato para formar el doble pivote junto a Koke. Otra opción que puede ganar enteros tras el ensayo de hoy es la titularidad de Marc Pubill o Matteo Ruggeri. Ambos estuvieron presentes en el teórico equipo titular de la sesión, por lo que podría darse la posibilidad de que uno de ellos fuera de la partida contra los de Matías Almeyda para dar descanso a Llorente o Hancko en los laterales.