Siete victorias, dos empates y una derrota del Sevilla en las diez últimas visitas de Osasuna al Sánchez-Pizjuán

El Sevilla FC necesita una nueva victoria como el comer. Después del triple tropiezo consecutivo ante Mallorca, Real Sociedad y Atlético de Madrid, los de Matías Almeyda deben volver a la senda del triunfo para así evitar serios problemas. Este sábado ... tiene una prueba de fuego ante Osasuna, que también se encuentra en una situación similar a la del conjunto hispalense.

El enfrentamiento entre sevillistas y rojillos siempre es un clásico de la Primera División. Con esta temporada, Sevilla y Osasuna han coincidido en la máxima categoría del fútbol español en 43 ocasiones. En los últimos diez enfrentamientos ligueros disputados entre ambos equipos en el Sánchez-Pizjuán, el Sevilla sale beneficiado (siete victorias, dos empates y una derrota).

De hecho, el Sevilla llegó a encadenar hasta nueve partidos consecutivos en los que venció como local a Osasuna. En la campaña 2022-23, esa buena dinámica se disolvió con la victoria por 2-3 del equipo osasunista, y en las dos últimas, el duelo entre rojiblancos y navarros acabó con el marcador igualado (1-1).

Esta sábado a partir de las 16:15 horas, el choque entre el Sevilla FC y Osasuna podrá ser un punto de inflexión en la temporada en sus condiciones como local y visitante. En el caso del Sevilla, es el tercer peor equipo de LaLiga como local, tras haber sumado únicamente cuatro puntos de quince posibles (una victoria, un empate y tres derrotas). En cambio, el cuadro rojillo empeora sus prestaciones cuando actúa como visitante. El equipo de Alessio Lisci sólo ha logrado un punto de sus seis partidos fuera de El Sadar, lo que le convierten como el peor equipo visitante de la categoría hasta el momento.