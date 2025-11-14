Suscríbete a
El Sevilla FC volverá a presentar pérdidas millonarias en la Junta de accionistas

El consejo de administración pedirá la aprobación de unos 50 millones en números rojos en la 24-25

Muere Xabier Azkargorta, entrenador del Sevilla en la década de los 80

El Sevilla FC volverá a presentar pérdidas millonarias en la Junta de accionistas
Samuel Silva

El Sevilla FC volverá a presentar pérdidas millonarias en la Junta General de accionistas que tiene previsto realizar el próximo mes de diciembre. Por quinto año seguido, el consejo de administración pedirá la aprobación de unas cuentas con números rojos que, según ... ha informado Radio Sevilla, se cifrarán en torno a los 50 millones de euros.

