Suscríbete a
+Nervión

Sevilla FC - Villarreal: Que el ritmo no pare

El conjunto dirigido por Matías Almeyda suma siete de nueve e intentará ganar dos partidos seguidos después de más de un año sin conseguirlo

Almeyda: «No tenía pensado poner tantos minutos a Alexis, pero fue uno de los que corrió a más alta intensidad»

Balón de Oro 2025: horario, canal de televisión y dónde ver online la gala hoy

Alexis Sánchez, Marcao y Suazo, en el entrenamiento del Sevilla FC previo al duelo al Villarreal
Alexis Sánchez, Marcao y Suazo, en el entrenamiento del Sevilla FC previo al duelo al Villarreal MANUEL GÓMEZ
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde abril de 2024, cuando Quique Sánchez Flores estaba en el banquillo del Sevilla FC, no vence el equipo blanquirrojo dos partidos de forma consecutiva. Tuvo oportunidades el pasado curso con García Pimienta a los mandos, incluso con una inercia positiva que ... invitaba a ello, pero por un motivo u otro todo se fue deshaciendo hasta terminar con el técnico lejos del Sánchez-Pizjuán y rozar al descenso. Las sensaciones por Nervión son bien distintas, por mucho que en las dos primeras jornadas del curso se pinchase en hueso y también en los dos primeros compromisos como local las sensaciones fuesen más cercanas al derrotismo que a la redención. Sin embargo, en el entorno se iba dibujando un horizonte distinto. Quizás fuese por esas ruedas de prensa de Matías Almeyda donde ha priorizado sin rubor el lado humano por encima del profesional, sin poner excusas y colocando su persona por delante en las menos buenas. Buen comienzo en un mundo de trileros. O, también, por esa propuesta agresiva y valiente que está mostrando su Sevilla en los últimos tres compromisos, donde ha sacado un siete de nueve valioso. Valiosísimo. No es que haya dado tan pronto con la tecla correcta, sino que le ha cogido rápidamente el aire al equipo y camina por un sendero que parece el idóneo. Está colocando, piedra a piedra, un camino difícil de transitar pero donde sus jugadores se sienten cómodos. Un comienzo esperanzador que sólo puede verse refrendado mediante los resultados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app