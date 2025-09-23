Sevilla FC - Villarreal: Que el ritmo no pare

Desde abril de 2024, cuando Quique Sánchez Flores estaba en el banquillo del Sevilla FC, no vence el equipo blanquirrojo dos partidos de forma consecutiva. Tuvo oportunidades el pasado curso con García Pimienta a los mandos, incluso con una inercia positiva que ... invitaba a ello, pero por un motivo u otro todo se fue deshaciendo hasta terminar con el técnico lejos del Sánchez-Pizjuán y rozar al descenso. Las sensaciones por Nervión son bien distintas, por mucho que en las dos primeras jornadas del curso se pinchase en hueso y también en los dos primeros compromisos como local las sensaciones fuesen más cercanas al derrotismo que a la redención. Sin embargo, en el entorno se iba dibujando un horizonte distinto. Quizás fuese por esas ruedas de prensa de Matías Almeyda donde ha priorizado sin rubor el lado humano por encima del profesional, sin poner excusas y colocando su persona por delante en las menos buenas. Buen comienzo en un mundo de trileros. O, también, por esa propuesta agresiva y valiente que está mostrando su Sevilla en los últimos tres compromisos, donde ha sacado un siete de nueve valioso. Valiosísimo. No es que haya dado tan pronto con la tecla correcta, sino que le ha cogido rápidamente el aire al equipo y camina por un sendero que parece el idóneo. Está colocando, piedra a piedra, un camino difícil de transitar pero donde sus jugadores se sienten cómodos. Un comienzo esperanzador que sólo puede verse refrendado mediante los resultados.

Y en ese complejo mundo de los puntos y las sensaciones, que no siempre van de la mano, aparece el Ramón Sánchez-Pizjuán como testigo de las fatiguitas del Sevilla de las últimas temporadas, donde las alegrías se han contado con los dedos de una mano y las decepciones han llegado en tal número que hasta la grada ha terminado por acostumbrarse. Por eso mismo Matías Almeyda no quiere no oír hablar que su equipo está más cómodo o es capaz de sacar los partidos cuando le toca competir lejos de los muros de su feudo. Quiere alejar cualquier tipo de teorías de ese tipo para que no se conviertan en realidad. No es que sea supersticioso, pero sí ha conseguido entrar en la cabeza de muchos de sus hombres para que olviden escenas del pasado donde todo se volvía negro, acabar con la psicosis de la propia plantilla en casa es una tarea doblemente compleja. No es ya que la pelota no entre, es la desesperación que se respira desde el graderío cuando esto ocurre.

Alineaciones probables Sevilla FC Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Nianzou, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Mendy; Vargas, Peque e Isaac.

Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Nianzou, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Mendy; Vargas, Peque e Isaac. Villarreal CF Luiz Junior; Altimira, Renato Veiga, Rafa Marín, Cardona; Comesaña, Gueye; Pepe, Oluwaseyi, Buchanan; y Mikautadze.

Luiz Junior; Altimira, Renato Veiga, Rafa Marín, Cardona; Comesaña, Gueye; Pepe, Oluwaseyi, Buchanan; y Mikautadze. Árbitro Soto Grado (C. Castellano-leonés) / VAR Pizarro Gómez

Soto Grado (C. Castellano-leonés) / VAR Pizarro Gómez Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (21.30 / DAZN)

Y eso que la afición del Sevilla sabe en qué momento histórico se encuentra. De sobra. De hecho, estaba deseosa de encontrar algo que comprar, no sólo la mediocridad que le llevan vendiendo varias temporadas. Tener algo a lo que agarrarse, en lo que creer. Es lo que tiene la fe y los actos en este sentido. Por algún motivo, las personas se agarran a una creencia superior a ellas. Incluso si es de carne y hueso. Y eso mismo está pasando en la figura de Almeyda. Quizás sea contraproducente echar todos los huevos en esa cesta, puesto que si al final no resulta tan fuerte como parece ser, la decepción sería doble. Aun así, a algo hay que sujetarse cuando la situación es tan dolorosa.

La presencia del argentino en el banquillo ha conseguido una calma que no se vivía desde tiempos de Quique, quien cogió un equipo destrozado y supo llevarlo a su destino. Con sufrimiento inicial pero dejando un regusto final más que agradable. Desde que Sánchez Flores abandonase el banquillo no ha vencido el Sevilla dos partidos de forma consecutiva. Se parecen en ese verbo fácil en sala de prensa y en el pragmatismo de sus planteamientos, sabiendo sacar lo que realmente tiene la plantilla por encima de lo que a ellos le gustaría ver en un terreno de juego. Son dos conceptos completamente distintos, por mucho que algunos se empeñen en mezclarlos. Nervión rugirá pese a la hora y el día del partido. Sin apenas descanso. Con rotaciones y ante un rival que está a otro nivel. Pero es un nuevo Sevilla. De gesto tranquilo y confiado. Buen día para demostrarlo.