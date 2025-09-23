Sevilla - Villarreal, las notas de los jugadores: Ni Vlachodimos salva a Almeyda

Sigue sin ganar en el Sánchez-Pizjuán el Sevilla de Almeyda. Esta vez, los blanquirrojos se repusieron bastante bien al gol inicial de Oluwaseyi y, aunque se fueron al descanso con el 0-1, dejaron sensaciones de que el empate podía llegar más pronto que ... tarde. Sow, en el minuto 5 de la segunda mitad, logró la igualada. Pero con el partido abierto llegaron los cambios y ahí el entrenador tomó demasiado protagonismo. Se equivocó. Primero en dar entrada a Nianzou para sacar del campo a un Castrín que estaba cumpliendo. Y después erró en cumplir con los cinco cambios y las tres ventanas en el minuto 70, sin esperar a que hubiera algún problema en forma de lesión. Nianzou, precisamente, cayó lesionado y tuvo que dejar el partido en el minuto 78, y el Sevilla acabó con 10 jugadores. Al final, tras una contra de Mikautadze, Solomon anotó el definitivo 1 a 2 para los de Marcelino.

Valoramos las actuaciones individuales de los futbolistas con los que contó el entrenador Matías Almeyda. Así jugaron VLACHODIMOS NOTABLE Salvó al Sevilla en tres ocasiones claras del Villarreal, dos ante Oluwaseyi y otra ante Pépé. En los tantos poco pudo hacer, los atacantes se le adelantaron. Sube el nivel de la portería sevillista con el internacional griego bajo palos. AZPILICUETA APROBADO Dio todo lo que tenía y mantuvo el tipo cuando los atacantes rivales buscaban su espalda por velocidad. Es lo que tiene la veteranía, que incluso en una derrota recibiendo un par de goles a la contra, se coloca bien y no se le puede reprochar nada. CASTRÍN APROBADO Serio el central canterano. Estuvo exigido en la primera media hora de juego porque Oluwaseyi le buscó mucho la espalda y en velocidad. Pero se repuso y Nervión se lo agradeció cuando fue sustituido. KIKE SALAS APROBADO Aseado en muchas fases del partido. Notó poco que venía de dos partidos seguidos sin jugar. Tampoco se le debe achacar nada sobre la derrota. De hecho, despejó balones y ayudó en la salida de balón desde atrás. JUANLU SUSPENSO Empezó timorato, y acabó más timorato aún. Tuvo alguna buena fase, pero no fue su partido. Ni siquiera cuando, tras el 0-1, Almeyda cambió a defensa de cuatro hombres. Tiene que espabilar. GUDELJ SUSPENSO El brazalete de capitán le viene grande. Volvió por sus fueros en un mal partido, pitado por el Sánchez-Pizjuán con merecimiento. Hay quien piensa que ya debería haberse marchado del Sevilla. Pero ya que está aquí, tiene que ofrecer más. SOW APROBADO Por algo Almeyda ha elegido como pareja titular en el centro del campo a Mendy, recién llegado, y Agoumé. Superado en el centro del campo. Le salva el gol, golazo, que marcó que fue el momentáneo empate sevillista. SUAZO SUSPENSO El pundonor y muy poco más. Superado en la banda. Sólo al final tiró de casta para llevar el balón hacia arriba. Fue uno de los tres jugadores únicamente que repitió del once de Mendizorroza. JANUAZJ BIEN Buen partido del belga. Demostrando que quiere. Y eso en el actual Sevilla es muchísimo. Ovacionado por el Sánchez-Pizjuán. No fue para menos. Apretó, desbordó, y apareció en el tanto de Sow. ¡Nos lo han cambiado! EJUKE SUSPENSO Debió aprender de Januzaj. El nigeriano tiró la camiseta. No dio una a derechas, por eso fue uno de los primeros cambios de Almeyda. Hay que dar mucho más para jugar en este Sevilla. No aprovechó la oportunidad. AKOR ADAMS SUSPENSO Otro que tiró la camiseta y no aprovechó la oportunidad. Puede que no rematara ningún balón de los que le llegó. Y así es complicado rascar algo positivo de su partido. Debió ser sustituido, pero los gemelos de Januzaj cambiaron los planes de Almeyda. NIANZOU SUSPENSO Sólo estuvo poco más de 20 minutos en el campo y quizás no tuvo individualmente culpa de la neglicencia de Almeyda. En ese tiempo sí comprometió algún balón. ALEXIS SUSPENSO Entró con el partido abierto, pero no aportó lo de hace tres días en Vitoria, ni gol ni buenas acciones. VARGAS SUSPENSO No hizo mucho para cambiar el partido. CARMONA SUSPENSO No cambió en exceso lo ofrecido por Juanlu en el carril derecho. MENDY APROBADO Tuvo el empate en sus botas, pero Arnau Tenas le hizo una buena parada. MATÍAS ALMEYDA SUSPENSO Error quitar a Castrín, que estaba bien, para dar entrada a Nianzou. Y se equivocó en hacer todos los cambios en el minuto 70. El francés pidió el cambio en el 75 y, por su culpa, el Sevilla acabó con 10.

