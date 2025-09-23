Suscríbete a
+Nervión

LaLiga 25-26

Sevilla - Villarreal, las notas de los jugadores: Ni Vlachodimos salva a Almeyda

Jornada 6ª

Notas y calificaciones de los futbolistas del Sevilla en el duelo ante el Villarreal correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga 25-26

Sevilla - Villarreal, en directo

Sevilla - Villarreal, las notas de los jugadores: Ni Vlachodimos salva a Almeyda
Orsay

Orsay

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sigue sin ganar en el Sánchez-Pizjuán el Sevilla de Almeyda. Esta vez, los blanquirrojos se repusieron bastante bien al gol inicial de Oluwaseyi y, aunque se fueron al descanso con el 0-1, dejaron sensaciones de que el empate podía llegar más pronto que ... tarde. Sow, en el minuto 5 de la segunda mitad, logró la igualada. Pero con el partido abierto llegaron los cambios y ahí el entrenador tomó demasiado protagonismo. Se equivocó. Primero en dar entrada a Nianzou para sacar del campo a un Castrín que estaba cumpliendo. Y después erró en cumplir con los cinco cambios y las tres ventanas en el minuto 70, sin esperar a que hubiera algún problema en forma de lesión. Nianzou, precisamente, cayó lesionado y tuvo que dejar el partido en el minuto 78, y el Sevilla acabó con 10 jugadores. Al final, tras una contra de Mikautadze, Solomon anotó el definitivo 1 a 2 para los de Marcelino.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app