LaLiga 25-26
Sevilla - Villarreal, las estadísticas del partido
Jornada 6ª
Datos y estadísticas del encuentro entre el Sevilla FC y el Villarreal CF, correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga 25-26
SEVEntrenador:
Matías Almeyda3-4-3
1
354
2201912
11910
25
154126
241618
17199
VILEntrenador:
Marcelino García4-3-3
Estadísticas
65.4%SEV
34.6%VIL
1 Goles 2
2 Remates a puerta 5
6 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
13 Asistencias 10
0 Asistencias de gol 2
17 Faltas cometidas 14
12 Faltas recibidas 17
2 Tarjetas amarillas 3
0 Tarjetas rojas 0
518 Pases correctos 259
76 Pases fallados 63
0 Fueras de juego 3
3 Paradas 1
3 Corners 3
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
