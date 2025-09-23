Suscríbete a
Sevilla
Sevilla
  • Djibril Sow (50')
1
2
Villarreal
Villarreal
  • Tani Oluwaseyi (16'),
  • Manor Solomon (85')

LaLiga EA Sports. Jornada 6 Martes 23/09 21:30h. Árbitro César Soto Grado. Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Canal DAZN

LaLiga 25-26

Sevilla - Villarreal, las estadísticas del partido

Jornada 6ª

Datos y estadísticas del encuentro entre el Sevilla FC y el Villarreal CF, correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga 25-26

Gudelj pelea un balón con Rafa Marín en el Sevilla - Villarreal
Gudelj pelea un balón con Rafa Marín en el Sevilla - Villarreal Manuel Gómez / ABC
Orgullo de Nervión

Sevilla

SEV

Entrenador:
Matías Almeyda3-4-3
  1. Vlachodimos
    Portero    1
  2. César Azpilicueta
    Defensa    3
  3. Nianzou
    Sustituto    5
  4. Kike Salas
    Defensa    4
  5. Carmona
    Sustituto    2
  6. Djibril Sow
    Centrocampista    20
  7. Batista Mendy
    Sustituto    19
  8. Gabriel Suazo
    Centrocampista    12
  9. Ruben Vargas
    Sustituto    11
  10. Akor Adams
    Delantero    9
  11. Alexis
    Sustituto    10
1
354
2201912
11910
25
154126
241618
17199
Villarreal

VIL

Entrenador:
Marcelino García4-3-3
  1. 25Arnau Tenas
    Portero
  2. 15S. Mouriño
    Defensa
  3. 4Rafa Marín
    Defensa
  4. 12Renato Palma Veiga
    Defensa
  5. 6Manor Solomon
    Sustituto
  6. 24Pedraza
    Sustituto
  7. 16Thomas Partey
    Sustituto
  8. 18Pape Gueye
    Centrocampista
  9. 17Tajon Buchanan
    Delantero
  10. 19Nicolas Pépé
    Sustituto
  11. 9Georges Mikautadze
    Sustituto
Estadísticas
65.4%SevillaSEV
34.6%VILVillarreal
1 Goles 2
2 Remates a puerta 5
6 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
13 Asistencias 10
0 Asistencias de gol 2
17 Faltas cometidas 14
12 Faltas recibidas 17
2 Tarjetas amarillas 3
0 Tarjetas rojas 0
518 Pases correctos 259
76 Pases fallados 63
0 Fueras de juego 3
3 Paradas 1
3 Corners 3
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

