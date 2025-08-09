El Sevilla viaja a Toulouse con Juanlu y sin Vargas
El canterano regresa a la convocatoria, junto a Isaac y Marcao, para el último amistoso de pretemporada, mientras que el suizo tiene una lesión leve como Pedrosa
El Sevilla FC ha ofrecido este sábado la lista de convocados para el encuentro que disputará este domingo a partir de las 19.00 (Sevilla FC +) su último partido de pretemporada, que le medirá al Toulouse de la Ligue 1 francesa. Matías Almeyda, técnico sevillista, ha citado a 23 futbolistas para este duelo con la novedad de la inclusión de Juanlu dado que su traspaso al Nápoles sigue sin concretarse y la ausencia del lesionado Vargas.
En la relación de citados cabe destacar el regreso de Juanlu así como Isaac y Marcao, que han superado sus molestias físicas. Ya se conocían las bajas por lesión de Idumbo y Ramón Martínez pero hay que añadir la de Rubén Vargas, que en el entrenamiento del viernes se produjo una lesión miofascial leve en isquiotibiales del muslo izquierdo, quedando pendiente de evolución. Tampoco está Pedrosa, con una sobrecarga en adductores del muslo derecho.
La citación completa la conforman: Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Marcao, Castrín, Kike Salas, Suazo, Gudelj, Agoumé, Manu Bueno, Rivera, Nico Guillén, Edu Altozano, Sow, Alfon, Lukebakio, Peque, Miguel Sierra, Isaac, Iheanacho, Álex Costa y Akor.
