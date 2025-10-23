El Sevilla ultima la preparación para el duelo ante la Real Sociedad con tres bajas

El Sevilla FC ha realizado este jueves su último entrenamiento de la semana antes de enfrentarse a la Real Sociedad, en el partido correspondiente a la jornada 10 de LaLiga. Los de Almeyda viajarán esta tarde hasta San Sebastián en una expedición en ... la que no estarán Nianzou, Azpilicueta ni Mendy.

El central francés ha encadenado su segunda jornada de trabajo al margen del grupo. Desde bien temprano, Nianzou ha trabajado solo junto a un preparador físico. Azpilicueta y Mendy se lesionaron la pasada jornada ante el Mallorca y estarán varias semanas de baja. El defensa navarro tiene la intención de llegar al duelo frente al Atlético de la semana que viene, mientras que Mendy se ha puesto como objetivo el duelo ante Osasuna.

Quien si volverá a la lista de Almeyda esta semana es Alfon González. El albaceteño ha completado la semana de trabajo tras estar de baja más de un mes. También tiene papeletas de entrar en la convocatoria Joan Jordán, quien se perdió el entrenamiento del martes por un proceso gripal, pero ha encadenado miércoles y jueves.

Con estos mimbres, el Sevilla buscará recuperar la senda de la victoria ante la Real, en un momento en el que su técnico, Sergio Francisco, se encuentra en entredicho por los malos resultados encadenados. No en vano, el cuadro donostiarra solo ha ganado una vez en lo que va de competición.