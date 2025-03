El Sevilla 'sueña' con quedarse a vivir en tierra de nadie

El Sevilla encadenó la segunda derrota consecutiva en Liga en el Benito Villamarín, tras caer primero ante el Athletic en Nervión hace un par de semanas. Una racha, la de perder dos partidos seguidos en el campeonato, que experimentó en la primera vuelta ante Real Sociedad y Leganés. Mal momento para García Pimienta y sus hombres que, encima, el domingo reciben al Atlético de Madrid dentro de una temporada donde lo mejor hasta la fecha ha sido la de vivir en tierra de nadie, sin esos agobios clasificatorios que dan el sentir las garras de la zona de descenso demasiado cerca. No puede ni debe cantar victoria todavía el Sevilla. Esto no se ha terminado. Quedan nueve jornadas por delante para terminar de finiquitar el año. Y los sevillistas no tienen aún los puntos suficientes como para respirar tranquilos. Necesitan un par de victorias más al menos para que las chanclas lleguen de verdad a una plantilla cuyo sueño europeo ha durado más bien poco. La plantilla ya no habla de la séptima plaza. O de la octava. Sin victorias es imposible.

Porque el Sevilla ha sumado un triunfo en las últimas cinco jornadas, con dos empates y otras dos derrotas. Sólo fue capaz de superar a la Real en San Sebastián, en un partido que intentó repetir en el Villamarín, pero ante un rival que hoy por hoy tiene más argumentos para hacerle daño. No fue capaz de aguantar su efímera ventaja. Se dedicó a defender y buscar la contra, situación que le sirvió durante todo el primer periodo, hasta que llegó el zarpazo definitivo justo antes del descanso, terminando con las esperanzas del conjunto nervionense de sumar algo en el derbi.

El tramo final de temporada está aún por decidir, con una moneda al aire que ahora presumiblemente saldría cruz, ya que la moral del grupo está por los suelos, con la confianza en el entrenador también en cuestión, tanto por parte de la plantilla como del propio club. Un caldo de cultivo complejo en la situación actual, en un Sevilla que no ha sufrido en todo el curso por el miedo al descenso, pero aún le queda dar un paso final para terminar de finiquitar el pleito de la temporada. Europa es una quimera que no se cumplirá, por mucho que esté a cuatro puntos de la séptima plaza, aunque con mucho tráfico por delante. En Nervión están deseando comunicar que su temporada se ha terminado sin daños colaterales, más allá de dolorosas derrotas como la del derbi y con un entrenador en entredicho.

Más temas:

Sevilla FC