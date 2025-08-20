Sevilla FC: Rubén Vargas regresa con el grupo

El Sevilla FC ha realizado su segunda sesión de entrenamiento este miércoles tras su debut liguero en San Mamés. Un duelo que se cobró como víctimas a Idumbo y Januzaj, pero Matías Almeyda ha recibido la buena noticia de recuperar al fin a Rubén Vargas.

El suizo se lesionó hace unos diez días y se perdió el primer partido oficial ante el Athletic Club. Almeyda esperaba recuperarlo la semana pasada, pero no ha sido hasta este miércoles cuando el extremo ha regresado junto al grupo. Su incorporación es muy necesaria, teniendo en cuenta la baja de Stanis Idumbo. El belga también regresó a los entrenamientos la semana pasada, pero ha recaído de la lesión tras disputar los primeros 45 minutos en Bilbao.

Por su parte, Lukebakio ha trabajado al margen de sus compañeros esta mañana, aunque el club ha aclarado que es una simple gestión de cargas y que su participación no corre riesgo el próximo lunes ante el Getafe.

Ya sin Badé en el equipo, puesto que se prevé que hoy pase el reconocimiento médico con el Bayer Leverkusen, el Sevilla ha trabajado con las ausencias de Idumbo, Januzaj, Ramón Martínez y Nianzou. El que sí sigue trabajando con normalidad es Juanlu, el cual sigue esperando que su situación se esclarezca tras jugar los 90 minutos en San Mamés.

El Nápoles ha subido su oferta por el canterano hasta los 18 millones de euros y el Sevilla FC debe dar una respuesta en las próximas horas.