Sevilla FC: Rubén Vargas hace olvidar a Lukebakio

El Sevilla FC se vio obligado este verano a vender a sus dos mayores estrellas, Dodi Lukebakio y Loic Badé. Estas ventas, más la de Idumbo, y el refuerzo de la plantilla a coste cero han ayudado al club de Nervión a mejorar su límite salarial esta temporada. Antonio Cordón ha trabajado con los contratos de los jugadores también, con la idea de que todo cuadre y el Sevilla vaya dando pasos en firme hacia la normalidad económica.

Para esto aún queda mucho y el temor que imperaba en el sevillismo era sobre las prestaciones de un equipo mediocre, que acaba de perder sus dos mejores bazas. De hecho, en los últimos días del mercado, Cordón tenía dos opciones encima de la mesa: vender a Lukebakio o a Rubén Vargas.

Al final, la balanza se inclinó en el lado del belga, puesto que el Villarreal no estaba dispuesto a pagar el dinero que el Sevilla quería por Vargas. Así que la venta de Lukebakio al Benfica se consumó en el último día del mercado de verano. De esta forma, el Sevilla se desprendió de su máximo goleador de la pasada campaña, y de un jugador diferencial por su innata calidad. Aun así, el belga aún no ha debutado en Portugal, ya que arrastraba algunos problemas físicos.

La reivindicación de Vargas

Con Lukebakio fuera, Rubén Vargas ha visto la oportunidad de coger la batuta en el Sevilla FC y desplegar todas sus virtudes. Lo cierto es que el suizo ha arrancado la temporada 2025-26 demostrando que tiene ganas de triunfar en Nervión.

Y es que es el tercer jugador con más participaciones de gol en LaLiga 2025-26, con cuatro. Solamente se encuentra por detrás de Kylian Mbappé y Etta Eyong, que tienen seis. Además el belga está igualado a Lamine Yamal, Raphinha Dias o Vinícius.

Su gol en Mendizorroza, es el tercer tanto que marca desde que viste la elástica blanquirroja, un golazo que ha supuesto su estreno esta temporada como goleador, aunque la aportación del suizo al ataque sevillista es innegable. Ante el Alavés, se desfondó por el equipo, corriendo, generando y siendo el jugador más desequilibrante del equipo. Un paso adelante que todo el equipo agradece, teniendo en cuenta que ya no cuentan con la inspiración de Lukebakio. Sin el belga, el equipo juega más conjuntamente como bloque, pero bajo la batuta de Vargas.

En lo que llevamos de este curso, el internacional acumula cuatro acciones decisivas en 289 minutos, ya que se perdió por lesión la primera jornada de LaLiga. Y es que el atacante ha participado como asistente de Alfon e Isaac en Girona y del lebrijano también frente al Elche.

Mientras que durante el curso pasado, Vargas dio un pase de gol a Juanlu en Valladolid y marcó frente al Betis y ante el Barcelona. No obstante, el jugador se perdió los ocho últimos partidos de la pasada campaña por lesión. De esta forma, el suizo ha sumado 967 minutos entre ambas temporadas, distribuidos en once partidos. Lo que quiere decir que el sevillista exprime al máximo todo el tiempo que está encima del tapete desde que llegara al Sevilla el pasado mercado de invierno. El club pagó 2,5 millones de euros, que se antojan ya amortizados, y se confía en que el futbolista sea una de las próximas grandes ventas.