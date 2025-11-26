Sevilla FC: El reto de sumar más porterías a cero en el Sánchez-Pizjuán

Las lesiones y el tropiezo contra el Espanyol, después del último parón de selecciones del año natural, han provocado que la afición del Sevilla encare el derbi con cierta sensación de pesimismo o preocupación, que no derrotismo. Conocen bien a su equipo y ... saben que en partido de esta índole cambia su cara por otra más competitiva. Lo cierto es que la irregular campaña del equipo nervionense ya ha unido los partidos en su estadio con los disputados fuera. Ha perdido cuatro duelos a domicilio, con hasta tres derrotas en el Sánchez-Pizjuán.

La gran preocupación pasa por saber qué va hacer Matías Almeyda con los problemas defensivos derivados de la baja de Suazo, pese a que con el futbolista chileno también tuviese la línea defensiva esos mismos errores que semana a semana condenan a los sevillistas. Se pudo ver en Barcelona contra el Espanyol. Ahora regresan a su feudo y quieren sacar la otra cara. Esa que se vio ante el Barcelona y que muestran de vez en cuando. Todo pasará por el nivel defensivo que muestre el Sevilla, quien sólo ha dejado la portería a cero una vez en su estadio, precisamente en la última jornada.

Fue contra Osasuna, donde Vlachodimos detuvo un mano a mano salvador. En el resto de partidos, menos ante el Barcelona (1), recibió dos o más goles, llegando a anotarle el Mallorca hasta tres. Toca cerrar la portería si el Sevilla quiere hacerse fuerte en su estadio, donde ha conseguido sólo dos victorias en lo que va de curso. El nivel de su portero señala que es capaz de ello, aunque ya la línea defensiva no ayude tanto.

De 13 partidos de Liga disputados, el Sevilla ha dejado su portería a cero en tres ocasiones. La primera fue en Girona, en el primer triunfo del curso, gracias a una espléndida actuación de Nyland. El segundo fue también lejos de su estadio, en otra extraordinaria tarde del portero del Sevilla, ya con Vlachodimos bajo los palos, venciendo 0-1 en Vallecas con hasta cinco paradas del greco-alemán. La última fue ante Osasuna en Nervión, también por la mínima. Ejemplos de partidos sin mucho fútbol por parte del Sevilla que terminaron en victoria por cerrar su portería.