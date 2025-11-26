Suscríbete a
Sevilla FC: El reto de sumar más porterías a cero en el Sánchez-Pizjuán

El Sevilla ha encajado en cuatro de los seis partidos en su estadio dos o más goles en cada uno de ellos, con la única victoria sin encajar ante Osasuna

Vlachodimos, durante el calentamiento contra el Espanyol
Las lesiones y el tropiezo contra el Espanyol, después del último parón de selecciones del año natural, han provocado que la afición del Sevilla encare el derbi con cierta sensación de pesimismo o preocupación, que no derrotismo. Conocen bien a su equipo y ... saben que en partido de esta índole cambia su cara por otra más competitiva. Lo cierto es que la irregular campaña del equipo nervionense ya ha unido los partidos en su estadio con los disputados fuera. Ha perdido cuatro duelos a domicilio, con hasta tres derrotas en el Sánchez-Pizjuán.

