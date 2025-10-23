Suscríbete a
El Sevilla resiembra el césped del Sánchez-Pizjuán

El conjunto hispalense volverá a jugar como local el próximo 8 de noviembre ante Osasuna

Alberto Moreno

El Sevilla FC afronta tres partidos seguidos como visitante. Real Sociedad, CD Toledo y Atlético de Madrid serán los próximos rivales que tendrá el cuadro sevillista en las próximas dos semanas. Después del encuentro del pasado 18 de octubre ante el Mallorca, ... el Sevilla volverá a su feudo 21 días más tarde. Gracias a este período de tiempo, la entidad sevillista está llevando a cabo la resiembra del césped del Sánchez-Pizjuán.

