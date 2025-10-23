El Sevilla resiembra el césped del Sánchez-Pizjuán

El Sevilla FC afronta tres partidos seguidos como visitante. Real Sociedad, CD Toledo y Atlético de Madrid serán los próximos rivales que tendrá el cuadro sevillista en las próximas dos semanas. Después del encuentro del pasado 18 de octubre ante el Mallorca, ... el Sevilla volverá a su feudo 21 días más tarde. Gracias a este período de tiempo, la entidad sevillista está llevando a cabo la resiembra del césped del Sánchez-Pizjuán.

Como es habitual, muchos equipos aprovechan esa inactividad para cambiar el césped de verano por el de invierno. En el presente curso, el Sánchez-Pizjuán ha acogido cinco encuentros oficiales del equipo nervionense (Getafe, Elche, Villarreal, Barcelona y Mallorca). Además, semanas antes del comienzo de liga también se disputó en Nervión el Trofeo Antonio Puerta ante el Al-Qadsiah FC.

Sin embargo, el estado del césped del Sánchez-Pizjuán también ha sido mencionado por algunos técnicos visitantes como Eder Sarabia y Marcelino. En el caso del que formó parte del cuerpo técnico de Quique Setién en el Betis, comentó en rueda de prensa tras el empate a dos frente al Sevilla que «el césped no ha ayudado absolutamente nada«, valorando así el planteamiento de 'El Pelado' como »agresivo«.

Once días después, en la visita del Villarreal al Sevilla, Marcelino también se mostró descontento con el estado del césped del Pizjuán. «No es excusa, pero el campo dificultaba para los delanteros, como le pasó al Sevilla en el tramo final«, explicó el técnico asturiano. Además, el entrenador del conjunto castellonense también se refirió al terreno de juego como »un campo que pesa mucho«.

Con más de dos semanas de por medio, el Sevilla FC volverá al Sánchez-Pizjuán el próximo sábado 8 de noviembre a las 16:15 horas, en el partido frente a Osasuna, correspondiente a la jornada 12 de Primera División.