El Sevilla FC registra su mejor inicio de liga desde la época dorada de Lopetegui

Es muy pronto para lanzar campanas al vuelo, pero hay sólo y exclusivamente una realidad: el Sevilla de Almeyda ha arrancado mejor que sus antecesores. Lo dicen las estadísticas, matemáticas que no mienten y arrojan varios datos que muestran una mejoría generalizada en el conjunto hispalense.

La más importante de todas son los puntos, puesto que ninguna mejoría de juego es valorable si no se traduce luego en una clasificación amable. A día de hoy, Almeyda ha conseguido siete puntos de quince posibles, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus primeras cinco jornadas en LaLiga EA Sports. No son malos datos para un entrenador debutante en España, al que le han dado una plantilla en la que se ha invertido cero euros.

La carta de presentación del Sevilla en San Mamés podría augurar una mejoría del grupo en general, pero ha sido cuando Almeyda ha podido disponer de toda su plantilla cerrada, el momento en el que el equipo está enseñando lo que puede hacer. La contundencia está siendo una de las banderas del cuadro blanquirrojo, el cual está sacándole mucho partido a su potente ataque. No en vano, el Sevilla ya cuenta con nueve goles a su favor, una cantidad nada desdeñable.

El horizonte de la jornada 5

Otro de los méritos que ha tenido Matías Almeyda es la de romper con la inercia de no alcanzar la victoria hasta la quinta jornada. Le pasó en 2022, en 2023 y, sí , también en el 2024 con García Pimienta en el banquillo. Y es que el Sevilla no había sobrepasado la barrera de los cinco puntos a estas alturas de la temporada desde la temporada 2021-22, que resultó ser la de los 70 puntos de Julen Lopetegui con el Sevilla (aunque la mejor campaña del vasco fue la anterior con 77 puntos). Aquella temporada, el vasco consiguió hacer once de quince, un registro muy alejado ahora mismo de la realidad sevillista.

Y es que el año pasado, el Sevilla de Pimienta llegó a la quinta jornada con cinco puntos, tras empatar dos encuentros y ganar uno. Un balance más amable que el que registró José Luis Mendilibar que, tras ser renovado, no consiguió ganar hasta la quinta jornada y sólo logró un punto antes de eso. También cuatro puntos de quince sumó Lopetegui en la 22-23, el año en el que el Sevilla despidió al técnico vasco.

Fuertes a domicilio

No obstante, no es baladí poner en valor los siete puntos que ha conseguido el argentino en tan poco tiempo. Dos victorias fuera de casa en un arranque liguero, algo que no había sido el Sevilla capaz desde 2019, es decir, seis años. Aunque ahora parezca lejano, el conjunto hispalense siempre ha sido mucho más fuerte en casa que a domicilio. De hecho, uno de los deberes pendientes del equipo era el de mejorar sus prestaciones fuera del Sánchez-Pizjuán.

Seis años después, el Sevilla FC ha mostrado mucha más solvencia a domicilio que en casa. Almeyda no quiere hablar de ello y confía es que llegarán las victorias a Nervión, pero de momento la realidad es que el Sevilla acumula seis puntos de nueve posibles a domicilio.

Ahora, los pupilos de Almeyda reciben al Villarreal de Marcelino García Toral y, aunque la superioridad deportiva y económica del rival es innegable, el grupo quiere puntuar en casa y dar alegrías a su afición manteniendo el guion de las ideas claras y la rapidez de juego.