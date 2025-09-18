El Sevilla se reencuentra con Mariano Díaz

El Sevilla se enfrentará este sábado al Deportivo Alavés en Mendizorroza. El equipo dirigido por Matías Almeyda buscará volver a vencer a domicilio tras hacerlo en su última salida ante el Girona (0-2). En Vitoria el cuadro nervionense se reencontrará con un par de viejos conocidos siendo el más llamativo de ellos el caso de Mariano Díaz.

El delantero hispano-dominicano firmó este verano por el Deportivo Alavés. Comenzó estando a prueba durante la pretemporada y convenció al cuerpo técnico de Coudet haciéndose finalmente con un hueco en la plantilla y luciendo el dorsal '9' en la camiseta del cuadro babazorro.

Al Deportivo Alavés llegó así tras estar un año sin equipo. Mariano Díaz estuvo ligado al Sevilla durante la temporada 23-24 en la que apenas jugó tras haber firmado libre después de acabar su contrato con el Real Madrid. Llegado de la mano de Víctor Orta el último día del mercado de fichajes veraniego, el delantero únicamente participó en 13 encuentros oficiales con el cuadro nervionense en los que no consiguió anotar ningún gol. La temporada fue convulsa con las estancias en el banquillo de Mendilibar, Diego Alonso y Quique Sánchez Flores y tras acabar el curso, Víctor Orta reveló que «en el último partido, nos reunió en una sala y, casi entre lágrimas, nos pidió disculpas por su rendimiento». «Nos dijo que lo había intentado todo. Creo que personalmente no podemos ponerle ni una coma a Mariano. Se ha dado cuenta que no ha dado ese rendimiento que esperábamos. Lo ha intentado pero no ha podido», añadió el por entonces director deportivo sevillista. Recientemente Mariano quiso desmentir que llorara en aquel momento.

A sus 32 años Mariano quiere reconducir su carrera y espera en el Deportivo Alavés poder mostrar el buen nivel que en algunos momentos exhibió. El pasado fin de semana fue titular por primera vez en la victoria del Alavés en San Mamés, aunque ha participado hasta el momento en todos los partidos ligueros.

Denis Suárez, campeón en 2015 con el Sevilla, también en el Alavés

En el equipo babazorro también se encuentra otro exsevillista como lo es Denis Suárez. El centrocampista gallego ha llegado también este verano al cuadro vasco. Como sevillista disputó 46 partidos en los que anotó seis goles. Formó parte del equipo que conquistó la Europa League en Varsovia en 2015.