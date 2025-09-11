Suscríbete a
+Nervión

El Sevilla FC reduce su gasto en plantilla en 24 millones, lejos aún de lo que necesita el club

Del Nido Carrasco desvela que la deuda neta de la entidad sevillista es de 66 millones de euros netos

El máximo dirigente cataloga de «responsable» el mercado de fichajes que ha llevado a cabo Cordón este verano

El Sevilla FC reconoce el retraso de las obras del nuevo Sánchez-Pizjuán

El Sevilla FC reduce su gasto en plantilla en 24 millones, lejos aún de lo que necesita el club
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Diez días después del final del mercado de fichajes, José María del Nido Carrasco se sentó para hacer balance público de lo que ha sido la primera planificación de Antonio Cordón. Escasa autocrítica, a pesar de que el presidente reveló que la ... deuda neta del Sevilla es de 66 millones de euros tras esta ventana de fichajes. El máximo dirigente sevillista alabó el trabajo de su director de fútbol y se congratuló del cambio en esta parcela y en la del banquillo. «Estamos contentos por tener una nueva dirección deportiva con Antonio Cordón y José Ignacio Navarro, un cuerpo técnico nuevo con Matías Almeyda y siete caras nuevas», empezó diciendo el presidente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app