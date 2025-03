Sevilla FC - Real Sociedad: resumen, goles y ruedas de prensa del partido de LaLiga EA Sports 2023-2024

17:02

Quique Sánchez Flores, desde la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán

Una victoria más para seguir engalanando la racha precedente: "Nos afanamos a que en cada partido hayamos encontrado una mejoría y seamos capaces de conocer mejor a los jugadores; darles el mejor partido posible dentro de lo que también nos van a exigir los rivales. Estamos felices por el resultado, por haber ganado a un equipo con mucha entidad. Les llevamos a la incomodidad absoluta cuando, en pocos minutos, nos pusimos por delante. Era el partido que ellos no querían, pero sí el que nosotros buscábamos y deseábamos. Sacar esas mentes fuertes que tienen y meterlos en un partido muy difícil".

¿La clave de la victoria?: "No me gusta hablar de claves, no creo en nada que no sea el trabajo. La consistencia es producto del trabajo, el deseo y trabajar muchas horas con dedicación. Luego, esa pizca de suerte que hay que tener siempre en cada partido. No creo en milagros ni en nada, sino en el trabajo, en la consistencia y en el deseo de querer siempre hacerlo un poco mejor".

Lo bueno y lo malo del encuentro: "Intentamos ser lo más observadores posibles dentro de lo que ocurre en el terreno de juego y sabemos que hay cosas que no nos gustaron. Después del 2-0 hemos concedido 20 metros de campo que no queremos conceder y no metimos en un partido más difícil. Pero, en general, vamos sumando buenos momentos y creando buenas situaciones que nos puedan llevar a los resultados y los partidos que imaginamos. Se genera un nivel de alegría que es manifiesto y es importantísimo que los jugadores lo puedan desprender. Lo más importante de todo, quizás, es volver a conectar a los jugadores con los aficionados. Que vaya la gente feliz al Sánchez-Pizjuán es lo más emocionante que puede pasar. A nivel emocional, lo que más me gusta es venir a este estadio y sentir que estamos conectados los unos con los otros".

El partido de Hannibal: "Hay que tener un punto de entendimiento sobre lo que ocurre. Cuando hago las coas tengo mi propia opinión. Igual, la de otra persona es diferente. Intento que los chicos estén lo más preparados posibles en el momento de jugar porque, luego, la crítica puede ser feroz. El Sevilla es un escenario y un momento muy difícil. Protegemos y observamos hasta que entendemos que los jugadores están preparador, pero cuando acabe el partido animo a Hannibal a aunque mejore sus prestaciones de hoy. Lo pusimos en la alineación convencidos de que podía hacer un gran partido y ayudarnos. No ha sido, pero de aquí a que acabe la temporada volverá a ser el jugador que creemos que es".

La continuidad de Sergio Ramos: "La prioridad está en la situación del Sevilla, que aún no es consistente en LaLiga. Estoy muy tranquilo. Si Sergio se siente cómodo, tomará la decisión de estar cerca de su equipo. Y si cree que acabó un ciclo, se dará por bien terminado., Creo mucho en él, me llevo muy bien y estoy convencido de que tomará la decisión adecuada".

El papel de los canteranos: "Teniendo en cuenta la situación del equipo, que no es fácil, se eleve muy por encima las probabilidades de que un chico joven pueda tener esa capacidad. Es maravilloso que estos chicos marquen el camino. Esto vale para Isaac, Kike y todos esos chicos. Nos emociona ver a gente joven. El entrenador es importante porque te abre la puerta, pero los que lo hacen todo son ellos"

La polivalencia de Kike Salas: "No le ocurre a todos los centrales, pero él permite que, cuando su carril salta, él se pueda quedar como lateral izquierdo y no notemos que hay un central que juega de lateral. Hoy era un partido en el que los laterales no tenían extremos, por lo que había saltos constantes. Es un chico difícil de desbordar, nos facilita las cosas".

La situación de los lesionados durante el partido: "Navas tiene un esguince de tobillo, al descanso estaba regular. Badé, sobrecarga".

¿Está pendiente de los resultados del Cádiz?: Seguiremos pensando en cada partido. No vamos a pensar en cómo vinimos o cómo estábamos ayer. Es una filosofía bastante sencilla y sana, no crearse escenarios antes de que ocurran y sí ir elaborando tu relato en función de lo que vaya ocurriendo".

Seis puntos ante Atlético, Real Madrid y Real Sociedad: "Animo a que los jugadores se den cuenta de esto. Lo que van haciendo lleva un esfuerzo, una concentración y una ambición. No queremos que se duerman en el resultado, pero sí que sean conscientes de que están girando una nave que pesa y lleva su inercia".