Sevilla - Real Madrid, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

El Sevilla FC afronta la 37ª jornada de LaLiga ya sin nada en juego, habiendo alcanzado este penúltimo encuentro oficial de la temporada ya con la permanencia certificada. Llega también sin opciones de nada su rival de este domingo, un Real Madrid que vio cómo se le escapaba el título liguero. Este choque entre sevillistas y madridistas dará comienzo a partir de las 19.00 horas, contando con el arbitraje de Busquets Ferrer.

Con la victoria ante Las Palmas (1-0) del pasado martes, los sevillistas frenaron una racha de ocho jornadas consecutivas sin ganar (seis derrotas y dos empates); la anterior ocasión en la que sumaron de tres fue ante la Real Sociedad (0-1), a principios de marzo. Por su parte, el conjunto madridista ha caído en dos de sus últimos seis partidos oficiales, ambos ante el Barcelona (3-2 en la final de Copa y 4-3 en la 35ª jornada liguera).

Mejorar la imagen ante un rival de postín

Lo máximo que se juega el Sevilla en lo poco que resta de temporada es escalar algunos puestos más en la clasificación. También tienen la oportunidad los de Caparrós de mejorar su imagen ante un rival de enjundia como es el Real Madrid, que llegará a Nervión mermado por las bajas. Por su parte, el técnico utrerano debe lamentar las ausencias de los lesionados Nianzou, Akor Adams y Rubén Vargas, aunque suma a Isaac a la lista de convocados.

Los enfrentamientos entre el Sevilla y el Real Madrid en la capital hispalense se resumen en 46 victorias locales, 19 empates y 31 triunfos visitantes. No ganan los nervionenses en el Sánchez-Pizjuán a este rival desde la temporada 2018/19, por 3-0 (André Silva x2 y Ben Yedder); en cuanto al resultado de la pasada campaña, sevillistas y madridistas empataron a uno (Alaba en propia puerta y Carvajal).