Sevilla FC - Real Betis: La falta de calidad y los errores defensivos también condenan al Sevilla en otro derbi interminable (0-2)

Fornals desequilibró el partido en la segunda mitad y propició la primera victoria bética en Nervión desde 2018

El lanzamiento de objetos desde la grada de Gol Norte hizo que Munuera Montero mandara a los dos equipos al túnel de vestuarios durante quince minutos

Sevilla - Betis, las estadísticas del partido

El derbi Sevilla - Betis, en directo

Isaac Romero ve la tarjeta roja por su patada a Valentín Gómez
Nacho Pérez

El Sevilla cayó derrotado ante el Betis en el derbi (0-2). El cuadro verdiblanco consiguió este domingo su primera victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde 2018 evidenciando que tiene en su plantilla muchísimas más dosis de calidad técnica ... que su eterno rival. Pablo Fornals descosió al Sevilla tras el descanso aprovechándose igualmente de los ya clásicos errores defensivos del equipo de Almeyda que, en esta ocasión, también hicieron acto de presencia.

