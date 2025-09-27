El Sevilla, a prorrogar su buena racha en Vallecas

Después de la derrota del Sevilla FC en el último partido de LaLiga frente al Villarreal, el cuadro de Matías Almeyda quiere seguir prolongando su buena dinámica lejos de Nervión, donde hasta ahora, ha logrado conseguir seis de sus siete puntos. Este domingo jugará ante el Rayo Vallecano, que encadena seis encuentros seguidos sin perder en casa. El equipo de Íñigo Pérez llega al partido tras caer derrotado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano y no consigue sumar de tres desde que lo hiciera en la jornada uno de liga contra el Girona.

El enfrentamiento Rayo Vallecano - Sevilla se ha producido en 21 ocasiones en Primera División. El balance es de ocho victorias locales, siete empates y seis victorias para el conjunto hispalense. Si bien estos resultados son mínimamente favorables al Rayo, el estadio de Vallecas suele ser sinónimo de puntuar para el Sevilla en los últimos años.

La última vez que se dejó los tres puntos en el feudo madrileño fue en la temporada 11-12. Traducido a encuentros, el Sevilla acumula nueve partidos sin perder como visitante ante el Rayo Vallecano (4 victorias y 5 empates). En el curso 24-25, el resultado entre Rayo Vallecano y Sevilla fue 1-1, en un partido en el que Lukebakio marcó un golazo para lograr el empate en los compases finales del encuentro.

En esta ocasión, ambos equipos vienen de perder en los minutos finales y se miden las caras en un choque más que importante para los dos clubes. El equipo rayista ha sumado cinco puntos en las seis jornadas disputadas mientras que el conjunto sevillista llega al duelo tras conseguir siete puntos, dos más que su rival.