El Sevilla permanece en tierra de nadie

La derrota sufrida por el Sevilla el pasado sábado en Madrid ante el Atlético (3-0) deja al equipo de Matías Almeyda con los 13 puntos con los que ya contaba antes de que comenzara la undécima jornada de LaLiga. Pese a ... que quedaba por conocer el Oviedo - Osasuna (0-0), el equipo nervionense ya sabía cuál será la distancia con respecto a los puestos de descenso y a los puestos de clasificación europea con la que afrontará la jornada 12.

El Sevilla se enfrentará el próximo sábado 8 de noviembre al Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán (16.15 horas). Los de Matías Almeyda llegarán a la cita con una ventaja de cuatro puntos con respecto al antepenúltimo clasificado y con una desventaja de cinco con respecto al sexto, que es el Espanyol con 18 puntos.

Sigue el Sevilla con un ligero colchón con respecto a la zona caliente de la tabla pese a acumular tres derrotas consecutivas en LaLiga y además no se termina de desenganchar de la mitad alta de la tabla en la que aspira a acabar para vivir la temporada con cierta tranquilidad teniendo como claro objetivo lograr cuanto antes la permanencia.

Tras su última victoria ante el Barcelona previa al parón, el Sevilla llegó a ser el sexto clasificado. Desde entonces no ha sumado y ahora es el decimotercer equipo clasificado, a la espera de recibir esta próxima jornada al conjunto navarro, con dos puntos menos. Uno de esos partidos que los sevillistas deben ganar para no meterse en líos serios otro año más.