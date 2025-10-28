El Sevilla perdió en sus dos visitas al Salto del Caballo de Toledo

El Sevilla se medirá al Toledo este martes en el marco de la primera ronda de la Copa del Rey. El equipo nervionense busca convertir su visita al Salto del Caballo en un mero trámite y poder avanzar sin muchos ... problemas hacia la siguiente eliminatoria. No obstante, pese a que la realidad de ambos equipos es bien distinta, históricamente el Sevilla no ha tenido buenos resultados en sus visitas al estadio toledano.

De hecho, el equipo nervionense ha visitado en dos ocasiones a lo largo de su historia el mítico Salto del Caballo y en ambos duelos salió derrotado. Sevilla y Toledo coincidieron en Segunda división en los últimos años de la década de los 90, durante la última etapa del equipo blanquirrojo en la categoría de plata del fútbol español. El balance general entre ambos equipos es de una victoria para los sevillistas, un empate y dos triunfos de los toledanos. Las dos derrotas del cuadro hispalense se dieron en los partidos en los que ejerció de visitante.

En primer lugar, en la jornada 39 de la campaña 97-98, el 26 de abril de 1998, el Sevilla de Castro Santos fue superado por el Toledo por 1-0. Rufete, exjugador de Málaga, Valencia o Espanyol entre otros y futbolista internacional, fue el autor del gol del equipo local. Ambos equipos permanecerían de cara a la temporada 98-99 en Segunda y se volverían a citar en el Salto del Caballo el 1 de noviembre de 1998, lo que significa que hace prácticamente 27 años de la última visita del Sevilla a este estadio. En aquella ocasión, en la décima jornada, el equipo hispalense volvió a ser derrotado por el Toledo. El resultado entonces fue de 2-0 para los locales anotando el gallego Juanito, ex del Betis, los dos goles del partido. Javi Casquero, que posteriormente sería futbolista del Sevilla, formaba parte de aquel equipo del Toledo que derrotó como local a los nervionenses en un duelo en el que fue expulsado Quevedo a los 20 minutos de juego.

Sevilla y Toledo nunca se han enfrentado en la Copa del Rey y en la ciudad manchega hay expectación con la visita del equipo de Almeyda ya que hace tiempo que no saborean el fútbol de élite. Actualmente el equipo toledano compite en Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español, por lo que la diferencia de nivel y presupuesto es relevante, aunque no sería la primera ocasión en la que el Sevilla se ve sorprendido por un rival de inferior categoría en esta competición.