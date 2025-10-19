Suscríbete a
El Sevilla, pendiente de las pruebas médicas a César Azpilicueta

El defensa sintió una molestia en el aductor en el primer minuto de juego y pidió el cambio

Azpilicueta saluda a Almeyda tras el cambio
Azpilicueta saluda a Almeyda tras el cambio ABC
Samuel Silva

Samuel Silva

Poco más de un minuto se había disputado del duelo entre el Sevilla y el Mallorca cuando César Azpilicueta pidió el cambio. El defensa se quedó parado tras una acción en la banda derecha, al sentir una molestia en la pierna derecha. ... Una dolencia muscular que lastró al equipo sevillista, que perdió a su defensa más experto nada más empezar el encuentro.

