El Sevilla, pendiente de las pruebas médicas a César Azpilicueta

Poco más de un minuto se había disputado del duelo entre el Sevilla y el Mallorca cuando César Azpilicueta pidió el cambio. El defensa se quedó parado tras una acción en la banda derecha, al sentir una molestia en la pierna derecha. ... Una dolencia muscular que lastró al equipo sevillista, que perdió a su defensa más experto nada más empezar el encuentro.

«Sintió un dolor en el aductor. Son jugadores que salen porque piensan que está mal», señaló el entrenador sevillista, Matías Almeyda, en la posterior conferencia de prensa, aunque sin entrar en la gravedad de la lesión. Azpilicueta, que se retiró del terreno de juego con evidentes gestos de dolor, se está sometiendo este domingo a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la dolencia, lo que permitirá conocer el periodo de baja, aunque todo apunta a que se perderá los próximos partidos del equipo.

La ausencia del navarro supone un contratiempo para Almeyda. Titular indiscutible desde su estreno en la cuarta jornada ante el Elche, Azpilicueta se ha convertido en el jefe de la zaga del Sevilla, ya sea con el esquema de tres centrales o con el de dos que también ha empleado el preparador argentino. Cinco partidos completos había acumulado el defensa, que esta vez apenas duró tres minutos sobre el campo. El joven Ramón Martínez, que ya había jugado en Vallecas, entró en su lugar, pero su rendimiento estuvo lejos del de su compañero.

«Jugamos sin César y sin Alexis, dos muchachos que están dando jerarquía y manejo de tiempos en la cancha», expuso Almeyda en su discurso tras el encuentro, apuntando a la ausencia del defensa como una de las causas de los desajustes que sufrió el equipo sevillista en el segundo tiempo y que acabaron provocando la derrota ante el Mallorca. «Cometimos muchos errores», indicó el preparador argentino, que echó en falta la jerarquía de Azpilicueta y que ahora está pendiente para conocer por cuántos partidos pierde al defensa.