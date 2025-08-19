Suscríbete a
El Sevilla FC se parte en dos: un ataque eléctrico y una defensa sin jerarquía

La primera jornada de Liga señala directamente al club en cuanto a la necesidad de fichajes en la zona de atrás y también para reforzar el banquillo

Opinión: La mano de Almeyda y el pie de Cordón

Agoumé y Lukebakio, goleadores en Bilbao, celebran uno de los goles del Sevilla
El Sevilla arrancó una nueva temporada con el resultado habitual de las últimas: derrota. No dolió en exceso por tratarse de la primera prueba de la temporada. Fuego real ante un equipo Champions como el Athletic, que se vio en muchos momentos del ... encuentro sometido por un Sevilla que disputó una segunda parte de alto nivel, pese al 2-0 en contra encajado en la primera, y que tuvo incluso en su mano el poder puntuar en San Mamés. Al final la endeblez defensiva provocó que en una de las pocas llegadas del conjunto vasco en el segundo periodo regresaran de vacío a Nervión los hombres de Matías Almeyda. Era el estreno del entrenador argentino en partido oficial. La sensación fue que ha construido, con los mismos mimbres que tuvieron sus dos antecesores el pasado curso, un equipo fuerte en lo físico y mental, con las ideas muy claras de dónde están sus virtudes, aunque aún con dificultades evidentes para ocultar sus defectos, que no son otros que el nivel individual de sus defensores y parte del centro del campo. La solución a este problema está en el mercado. Antonio Cordón deberá tomar la palabra en este sentido, en cuanto las dos operaciones de salida que debe cerrar (Badé y Juanlu) sean oficiales y pueda saltar al mercado a cerrar esos fichajes que ha ido perfilando estos meses.

