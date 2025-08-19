El Sevilla FC se parte en dos: un ataque eléctrico y una defensa sin jerarquía

El Sevilla arrancó una nueva temporada con el resultado habitual de las últimas: derrota. No dolió en exceso por tratarse de la primera prueba de la temporada. Fuego real ante un equipo Champions como el Athletic, que se vio en muchos momentos del ... encuentro sometido por un Sevilla que disputó una segunda parte de alto nivel, pese al 2-0 en contra encajado en la primera, y que tuvo incluso en su mano el poder puntuar en San Mamés. Al final la endeblez defensiva provocó que en una de las pocas llegadas del conjunto vasco en el segundo periodo regresaran de vacío a Nervión los hombres de Matías Almeyda. Era el estreno del entrenador argentino en partido oficial. La sensación fue que ha construido, con los mismos mimbres que tuvieron sus dos antecesores el pasado curso, un equipo fuerte en lo físico y mental, con las ideas muy claras de dónde están sus virtudes, aunque aún con dificultades evidentes para ocultar sus defectos, que no son otros que el nivel individual de sus defensores y parte del centro del campo. La solución a este problema está en el mercado. Antonio Cordón deberá tomar la palabra en este sentido, en cuanto las dos operaciones de salida que debe cerrar (Badé y Juanlu) sean oficiales y pueda saltar al mercado a cerrar esos fichajes que ha ido perfilando estos meses.

La mejor noticia, por tanto, para los sevillista ha sido comprobar que el Sevilla ha recuperado el pulso competitivo que había perdido en los últimos meses del pasado ejercicio, pese a que la mencionada endeblez en área propia le penalice con fuerza. Los jugadores vestidos de blanco compitieron con energía, dejando claro que han llenado el tanque de combustible hasta los topes, superando en muchos momentos a uno de esos equipos que más capacidad física tiene en el campeonato español. Es decir, Almeyda ha preparado a conciencia a su equipo para aguantar las envestidas de los adversarios y ser capaz de salir al contragolpe con argumentos. Cada robo del Sevilla era una ocasión de gol, superando en más del doble a las creadas por el conjunto local. Todo esto llevó a comprobar la distancia sideral existente entre el Sevilla que ataca y el que defiende. Y no por un mal sistema defensivo, sino por un problema de calidad y perfiles.

Porque todo el equipo se fajó en tareas defensivas, incluyendo a hombres más indolentes en el pasado como podían ser Idumbo o Lukebakio, metiendo en el saco al mismísimo Januzaj, quien terminó el encuentro como mediocentro al lado de Agoumé. Por los fichajes de Víctor Orta en los dos últimos años, priorizando la zona de ataque, los sevillista se descosen en su retaguardia, contando además con la segura marcha de Badé, capitán general en la defensa, aparte de la ausencia de Gabriel Suazo por culpa del nulo espacio salarial que posee el club a la hora de inscribir a sus fichajes, debiendo tirar de avales personales para incluir a Akor Adams en la lista de expedicionarios a Bilbao. Con esa tesitura, el nuevo entrenador hizo lo que pudo, saliendo muy enfadado de San Mamés, por mucho que públicamente expusiera que estaba contento (que lo estaba) con la reacción de sus hombres.

Porque el argentino debe quitarle primero al Sevilla, siendo este aspecto el más complejo, esa cara de perdedor perpetua que se ha ido grabando a fuego en las dos temporadas. El conjunto de Nervión se ha acostumbrado a sucumbir a los desastres, que todo lo malo que le pueda pasar en un encuentro, a ellos les penalizará el doble. Esa sensación corrosiva está siendo extirpada por Almeyda, pese a la dificultad de mostrarles a los suyos que cuando juegan liberados y con actitud competitiva son capaces de plantarle cara a cualquiera. La primera prueba lejos del Sánchez-Pizjuán dejó bien a las claras esas dos caras del Sevilla: tiene argumentos ofensivos para ganar muchísimos partidos, sin el sostén necesario de centro del campo hacia atrás para que dos goles en Bilbao sean suficientes para puntuar. La única solución al problema está en el mercado. Antonio Cordón apunta esta derrota en su debe; Almeyda, en cuanto a la imagen de equipo corajudo y con soluciones pese a las limitaciones, en su haber.

Lukebakio, un jugador 10

Dodi Lukebakio es la estrella indiscutible de este Sevilla. Uno de los miedos incluso podría ser que exhibiciones como la de Bilbao llamasen tanto la atención del mercado como para que algún club colocase su cláusula encima de la mesa, dejando al equipo sin su referente. También da la sensación de que el cambio de número en su camiseta tiene que ver con su posición en el campo. Jugó partiendo desde la derecha pero con la función de aguantar la pelota. De esperar que llegasen sus compañeros y activar la jugada de ataque, sin provocar constantemente ese uno contra uno o uno contra dos que acostumbraba el pasado ejercicio y que terminaba por dejarlo fundido muy pronto. En vez de ser intermitente, el fútbol del Sevilla pasó constantemente por sus botas, dejando de regalo otro gol marca de la casa. Almeyda le ha dado galones y la responsabilidad de adaptar su fútbol a las necesidades del equipo. Otro paso adelante del jugador guiado por un entrenador con las ideas, de partida, bien claras.