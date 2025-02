El Sevilla FC paga con puntos sus errores individuales

El Sevilla FC se encuentra a cinco puntos del descenso tras su derrota en Butarque. Si hace un par de semanas el conjunto de Nervión miraba con el rabillo del ojo a los puestos europeos, ahora se ha dado de bruces con ... la difícil realidad del club. Ante el Leganés, los de García Pimienta regresaron al casillero de salida. Es inevitable virar la mirada hacia los puestos de abajo y rezar para que el parón le siente bien a la enfermería sevillista. No en vano, hay siete jugadores lesionados con los que el técnico no puede contar, cinco de ellos son titulares.

Tras este lapsus internacional, es más que probable que Badé, Nianzou, Idumbo y Suso hayan regresado con el grupo. Mientras que Nyland y Saúl podrían estar disponibles para la primera semana de diciembre. El Sevilla ha insistido en mostrar esta pasada semana el trabajo de recuperación de sus 'tocados'. Muchas ganas tiene García Pimienta de ver más lustroso su vestuario, puesto que, en las dos últimas jornadas, la escasez de efectivos ha penalizado en gran medida el rendimiento del equipo. Esto ha provocado que se vuelva a poner en entredicho el estilo de juego que impone, teniendo en cuenta los recursos de los que dispone.

No obstante, el principal problema (y el más llamativo de todos) es la falta de gol. La inoperancia de los delanteros blanquirrojos han provocado que el Sevilla haya registrado este curso menos de un gol por partido. Desde el doblete de Lukebakio ante el Espanyol, los sevillistas no han vuelto a celebrar un tanto. Un dato preocupante para cualquier equipo de Primera división. A pesar de esto, los de Pimienta podrían tener en su haber muchos más puntos de los que se reflejan actualmente, pero los errores individuales han condenado en exceso a un equipo que carece de fortaleza mental.

Cuatro penaltis en trece partidos

El Sevilla FC es el tercer equipo con más penaltis pitados en contra esta temporada. Con cuatro penas máximas en contra, sólo Las Palmas (6) y el Deportivo Alavés (5) tienen más a estas alturas. Exceptuando el de Isaac Romero ante el Girona, el resto de penaltis han sido errores groseros de los jugadores sevillistas. Momentos de desconexión con la realidad, que han desequilibrado la balanza.

Ante el Leganés, el penalti de Agoumé sobre Cissé fue clamoroso. El francés se puso nervioso ante la presión del rival, soltó una cesión corta e imprecisa que dejó a Cissé sólo ante Álvaro y forzó a hacerle una falta que cambió el partido. Además de dejar con diez a su equipo, Agoumé desequilibró el marcador para el lado que no era. Un partido que el Sevilla controló desde el inicio, aunque no hubiera logrado marcar aún. Sobre este error individual habló García Pimienta tras el partido, el cual reconoce que este tipo de imprecisiones les han penalizado ya demasiado: «Hemos estado bien y a medida que ha avanzado el partido hemos estado mejor, pero ese error tan grave que hemos cometido en nuestro mejor momento ha sido una pena. Es un error muy grave no forzado que no nos podemos permitir. La semana pasada también pasó con el penalti y hoy nos cuesta la derrota. Me sabe muy mal porque se han dejado la vida y han trabajado muchísimo, pero un error muy grave nos condena a una derrota muy dura».

Además, el técnico sevillista achacó a la juventud del grupo este tipo de fallos: «Te equivocas una vez, te vuelves a equivocar... Son chicos jóvenes y esto se nota muchísimo. Dos errores muy graves en dos jornadas que nos han costado dos penaltis, incluso este con una tarjeta roja. Cuando cometes estos errores, la Primera división no te perdona«.

Más allá de Agoumé

Aunque el centrocampista francés ha quedado muy tocado tras esta acción—el Sevilla ha abonado cuatro millones de euros por el 50% del jugador este verano— es cierto que los errores puntuales son demasiado habituales en el seno del equipo. Tan sólo hay que remontarse al partido ante la Real Sociedad para ver cómo el villano en esta ocasión fue Marcao tras otro clamoroso penalti sobre Zubimendi. Un penalti que amplió la renta de los donostiarras en Nervión y disipó cualquier oportunidad de puntuar.

Otra pena máxima tonta fue la que provocó Peque sobre Raphinha ante el Barcelona. Bien es cierto que la decisión arbitral fue severa, pero un jugador profesional debe evitar ese tipo de acciones por el peligro que conllevan. No fue el último error de Peque en Montjuic, puesto que el catalán fue el que perdió tontamente el balón en el segundo tanto de los locales. Tras esto, el partido de abrió por completo y el Sevilla se desconectó. Pimienta no ha dudado en castigar tanto a Marcao como al atacante catalán, que han dejado de aparecer en el once titular.

El cuarto penalti es autoría de Isaac Romero ante el Girona en el Sánchez-Pizjuán. Una falta colgada por Asprilla, que Francés aprovechó para engancharla y la pelota se topó con la mano del lebrijano. Sánchez Martínez no vio nada, pero que el VAR revisó. De esta forma, Abel Ruiz amplió la distancia en el marcador y el Sevilla, que estaba buscando el empate, se quedó sin recompensa alguna.

No obstante, no son sólo las penas máximas lo que le está privando de puntos al equipo. Ante Las Palmas, un error en la salida de balón de Nyland con los pies provocó el 2-2 de los canarios, un partido que pudo aun así ganar el Sevilla si Sow hubiera tenido instinto goleador. Corría el minuto 89 cuando el suizo recibió un pase de Pedrosa, pero su remate no fue nada preciso. Pero hay más, ante el Deportivo Alavés, Saúl, Peque y Pedrosa se duermen en los laureles hablando entre ellos y llegaron tarde a tapar tanto el centro como a Carlos Vicente en el área, que acabaría anotando el gol. EL partido ante el Villarreal, Marcao se precipitó en la marca y propició que Ayoze marcara a placer y le arrebatara el empate.