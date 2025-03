Sevilla - Osasuna, las notas de los jugadores: aquí sólo marca Lukebakio

El Sevilla FC recibió este lunes al Osasuna para cerrar la 15ª jornada de LaLiga EA Sports 24-25 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Valoramos las actuaciones individuales de los jugadores del equipo dirigido por Xavi García Pimienta. ... Así jugaron... ÁLVARO FERNÁNDEZ SUSPENSO Su errático despeje en el tanto de Budimir le ha costado dos valiosos puntos al equipo. CARMONA APROBADO No es fácil marcar a Bryan Zaragoza, pero terminó justificando su renovación, a pesar de la falta de puntería. BADÉ APROBADO Como es habitual, fue el mejor de la defensa, pero torpeó en el centro de Areso, que terminó rematando Budimir. KIKE SALAS BIEN Bien de central y bien de lateral. El canterano se ha puesto las pilas viendo que la competencia es fuerte y hasta metió un gol que fue anulado. PEDROSA APROBADO Muy activo en la banda, tanto para bien como para mal. Ya tiene que convencer poco Barco para que el catalán sea titularísimo en la izquierda. LOKONGA BIEN Defendió, rompió líneas y repartió juego. Sigue creciendo el belga, que salió lesionado del terreno de juego. GUDELJ BIEN Jugó como pivote y de central y sorprendió con un trallazo a Herrera. Siempre solvente y sin errores groseros. SOW BIEN Le han zumbado tanto los oídos que lleva dos partidos pareciéndose al futbolista que debe ser. Ha dado un paso adelante y su conexión con Isaac puede pintar bien. LUKEBAKIO BIEN De lejos, el jugador con más calidad de la plantilla. Pimienta está rezando tres padres nuestros para que en invierno nadie saque el talonario. PEQUE APROBADO De más a menos. Se le intuyen cositas, pero con la intuición no se ganan partidos, ni se meten goles. Peque tiene que dar el estirón para ganarse su puesto en Primera división. ISAAC BIEN Lo intentó y volvió a mostrar la chispa que parecía haber perdido, pero sigue sin marcar y el Sevilla necesita un goleador como el comer. SAÚL NOTABLE Dos meses después, llegó, fue ovacionado y dio una asistencia. Un nuevo inicio para llegar motivado al Metropolitano. SUSO SUSPENSO El gaditano ya no ofrece ni los destellos de calidad a los que nos tiene acostumbrados, y eso que el equipo lo necesita como el comer. JUANLU APROBADO Nadie lo ve cómodo como interior, aunque el entrenador se empeña en colocarlo ahí. JESÚS NAVAS APROBADO Siempre que está en el terreno de juego, los compañeros le buscan e inyecta moral. Quedan sólo cuatro partidos para despedirle. AGOUMÉ APROBADO Tiene que volverse a ganar su puesto y salió con ganas de proponer. Estuvo a punto de darle una asistencia a Lukebakio. GARCÍA PIMIENTA BIEN Con los mimbres que tiene, el catalán ha sido capaz de hacer un equipo que propone juego. La falta de gol sigue penalizándole.

