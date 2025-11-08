Sevilla FC - Osasuna: Almeyda se ha metido en un lío que sólo él puede resolver

Ganar o ganar. No le queda otra al Sevilla FC de Matías Almeyda. Tres derrotas consecutivas es una racha intolerable para un equipo cuyo objetivo es pasar un año principalmente tranquilo y en el que ir recuperando poco a poco la ilusión de antaño, ... que no los objetivos, porque para aquello queda aún un largo camino, donde ya se verá quién está al mando del club, en evidente proceso de venta. En lo deportivo se le ha entregado las llaves a Antonio Cordón durante tres años, depositando el extremeño su confianza absoluta en la figura de Matías Almeyda, quien lidera desde la hierba. El argentino se enfrenta a su primera crisis en el Sánchez-Pizjuán. Su discurso no varía porque en la élite las ha visto de todos los colores, aunque en la actual situación del Sevilla tampoco sabe bien cómo se las gastan los que verdaderamente mandan. Los peligros de la silla eléctrica del Sánchez-Pizjuán no se le pasan por la cabeza. Cordón, aparentemente, la ha desenchufado, aunque no puede estar eternamente así. Ni la silla, ni Almeyda. Ganar es una obligación para no meterte en problemas, sobre todo porque de Nervión se han escapado puntos ante Getafe, Mallorca e incluso Elche. Rivales a los que el Sevilla, por plantilla justita que tenga, debe superar en el cuerpo a cuerpo como local. Un cuatro de 15 peligroso. Llega Osasuna sin su máximo artillero (Budimir). Alguno incluso pensará que es peor, en esa crisis de autoestima y sentimiento gafe que atraviesa el sevillismo.

Pese a la tranquilidad que aparenta Almeyda en sala de prensa, zona que domina como pocos por su buena oratoria, el miedo va por dentro. O la preocupación. Su equipo ha dado todos los pasos atrás que le han llevado a la línea de salida del verano, justo cuando el argentino se hacía con el mando del vestuario. Esa parte psicológica que tantas veces ha destacado Almeyda como fundamental ha entrado en fundido a negro. Errores individuales en la parcela defensiva, de concentración principalmente, han lastrado al equipo en las últimas tres derrotas. Se vio ante Mallorca o Real Sociedad, donde debieron sumar algún punto por el propio desarrollo de los encuentros, pero que terminaron tirando por el sumidero mediante fallos groseros, impropios de la élite.

Para recuperar la autoestima, antes de medirse esta misma tarde a Osasuna, el entrenador del Sevilla ha tratado de recuperar el buen ambiente. Contar con Azpilicueta y Mendy, dos piezas básicas, ayuda. Ambos fueron titulares en el Metropolitano, aunque llegaron excesivamente justos. El defensor navarro se ha llevado toda la semana entre algodones, mientras que el francés ya está con energía suficiente como para afrontar un partido completo. Le necesita su equipo en una posición donde también se han acumulado los problemas al tener el técnico poco de donde tirar. Agoumé era duda hasta ayer mismo. No trabajó con el grupo en toda la semana. El golpe sufrido en Anoeta ha sido más complejo de lo esperado. Tampoco está Almeyda para arriesgar, por necesidad de victoria que tenga el Sevilla o que ahora llegue justo un parón. Jordán sí está de vuelta, aunque no para partir de inicio.

Alineaciones probables Sevilla FC Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Nianzou, Marcao, Suazo; Mendy, Sow; Alfon, Vargas y Akor Adams.

Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Nianzou, Marcao, Suazo; Mendy, Sow; Alfon, Vargas y Akor Adams. CA Osasuna Herrera; Moncayola, Catena, Boyomo, Bretones; Rubén García, Iker Muñoz, Moi Gómez, Víctor Muñoz; Aimar Oroz y Raúl García.

Herrera; Moncayola, Catena, Boyomo, Bretones; Rubén García, Iker Muñoz, Moi Gómez, Víctor Muñoz; Aimar Oroz y Raúl García. Árbitro Ortiz Arias (C. Madrileño).

Ortiz Arias (C. Madrileño). Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (16.15). Movistar.

El Sevilla sigue acumulando bajas de consideración. La última de ellas es la de su delantero titular, un Isaac Romero que debería llegar para el derbi del 30 de noviembre, la siguiente cita en Nervión tras el choque contra Osasuna. Akor Adams es la única alternativa de gol que tiene el entrenador, teniendo más dudas en los compañeros para esas tareas. Vargas es indiscutible, con Alfon también ciertamente entre algodones, siendo sólo Juanlu la alternativa, ya que Januzaj apenas ha contado como titular. Ahí debe decidir Almeyda, aunque su verdadero dilema está en cuanto a la disposición del equipo en fase defensiva. Si dos o tres centrales, es decir, condicionando este movimiento a qué numero de centrocampistas puedas poner. En casa puntuó contra el Elche con tres atrás y venció al Barcelona con línea de cuatro. Ese único triunfo en Nervión desvirtuó un poco la conciencia sevillista sobre en qué lugar se encontraba el equipo. Si preparado para dar un paso adelante o no. Claramente no lo estaba. De ese engaño, la consecuencia es la actual situación deportiva. No hay más.

Llega Osasuna al Sánchez-Pizjuán. Partido trampa. Real. Es el peor visitante de la categoría y jugará sin su goleador y estrella Budimir. Sin embargo, el principal adversario del Sevilla es el propio Sevilla. Ahora es cuando se debe apreciar la mano de entrenador que aficionados y crítica han valorado de Matías Almeyda. El reto de dirigir al Sevilla en esta situación no era una tarea sencilla. Más bien titánica. Lo sabía el preparador azuleño cuando se hizo cargo del proyecto. A tres años, no a tres meses. No obstante, el camino, aunque esté repleto de piedras, debe trazarse mediante cierta estabilidad, sin tomar ningún atajo ni eludir responsabilidad alguna. Para lo bueno y lo malo es el Sevilla de Almeyda. Ganar hoy es obligatorio. No caben medias tintas.