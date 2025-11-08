Suscríbete a
+Nervión

Sevilla FC - Osasuna: Almeyda se ha metido en un lío que sólo él puede resolver

El equipo encadena tres derrotas de forma consecutiva y necesita la victoria para escapar fantasmas antes del parón

Agoumé no llega a la importante cita ante Osasuna, que jugará sin Budimir, en una lista en la que sí entran Azpilicueta, Alfon y la novedad de Jordán

Matías Almeyda da instrucciones en el entrenamiento del viernes en la ciudad deportiva
Matías Almeyda da instrucciones en el entrenamiento del viernes en la ciudad deportiva manuel gómez
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ganar o ganar. No le queda otra al Sevilla FC de Matías Almeyda. Tres derrotas consecutivas es una racha intolerable para un equipo cuyo objetivo es pasar un año principalmente tranquilo y en el que ir recuperando poco a poco la ilusión de antaño, ... que no los objetivos, porque para aquello queda aún un largo camino, donde ya se verá quién está al mando del club, en evidente proceso de venta. En lo deportivo se le ha entregado las llaves a Antonio Cordón durante tres años, depositando el extremeño su confianza absoluta en la figura de Matías Almeyda, quien lidera desde la hierba. El argentino se enfrenta a su primera crisis en el Sánchez-Pizjuán. Su discurso no varía porque en la élite las ha visto de todos los colores, aunque en la actual situación del Sevilla tampoco sabe bien cómo se las gastan los que verdaderamente mandan. Los peligros de la silla eléctrica del Sánchez-Pizjuán no se le pasan por la cabeza. Cordón, aparentemente, la ha desenchufado, aunque no puede estar eternamente así. Ni la silla, ni Almeyda. Ganar es una obligación para no meterte en problemas, sobre todo porque de Nervión se han escapado puntos ante Getafe, Mallorca e incluso Elche. Rivales a los que el Sevilla, por plantilla justita que tenga, debe superar en el cuerpo a cuerpo como local. Un cuatro de 15 peligroso. Llega Osasuna sin su máximo artillero (Budimir). Alguno incluso pensará que es peor, en esa crisis de autoestima y sentimiento gafe que atraviesa el sevillismo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app