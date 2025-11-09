Suscríbete a
Sevilla FC: Nervión entrega la cuchara con Peque

El catalán salió ovacionado del Ramón Sánchez-Pizjuán por su entrega y Almeyda le puso de ejemplo como prototipo del «nuevo Sevilla»

Sevilla FC: Nervión entrega la cuchara con Peque
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Corren tiempos difíciles en el Sevilla y cada victoria que cuaja cuesta sangre, sudor y lágrimas. A falta de talento natural, el equipo dirigido por Matías Almeyda tira de oficio y, con mucha fatiguita, obtiene resultados. Los tres puntos cosechados ante Osasuna son oro ... puro para un equipo que había entrado en un peligroso bucle negativo.

