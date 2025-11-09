Sevilla FC: Nervión entrega la cuchara con Peque

Corren tiempos difíciles en el Sevilla y cada victoria que cuaja cuesta sangre, sudor y lágrimas. A falta de talento natural, el equipo dirigido por Matías Almeyda tira de oficio y, con mucha fatiguita, obtiene resultados. Los tres puntos cosechados ante Osasuna son oro ... puro para un equipo que había entrado en un peligroso bucle negativo.

Una victoria más en casa, que sigue derribando el muro que existía entre jugadores y afición. Una reconciliación necesaria para que, en estos días de apretar los dientes, se tenga un motivo extra para seguir peleando.

Y un símbolo de todo esto fue ayer Peque. El jugador catalán, denostado por Xavi García Pimienta en su primera temporada como sevillista, está teniendo más minutos con Matías Almeyda, aunque la titularidad se la ha ganado a base de trabajo, y con la ayuda de las lesiones de sus compañeros. Durante la horrenda primera mitad del Sevilla ante el conjunto navarro, el catalán fue el alma del equipo, aunque no le salieron bien las cosas como al resto.

No obstante, durante la segunda mitad del encuentro fue una pieza vital para atar una importantísima victoria. Peleón, enérgico, derrochando personalidad y ganando galones dentro del grupo. Fue de los pocos que propuso algo sobre el césped del Sánchez-Pizjuán y la grada se lo agradeció con una sorpresiva ovación. Y es que al sevillismo le faltan héroes. Este gesto de cariño fue agradecido por el jugador, el cual reconoció en zona mixta que lo está «dando todo», aunque también aseguró que «aún puedo dar más».

Un extra que le vendría de perlas al Sevilla, que tiene tras el parón dos citas de altura: la visita al Espanyol y el derbi sevillano. No han sido tiempos fáciles para Peque, el cual recaló con mucha ilusión en el Sevilla el pasado verano tras abonar el club su cláusula de rescisión. Segundo máximo goleador de Segunda división y pieza esencial para el Racing de Santander, un fichaje que marcaría la nueva política de la entidad sevillista en tiempos de guerra económica.

La elección del catalán parecía idónea para el, por aquel entonces, técnico nervionense Xavi García Pimienta, el cual lo había dirigido en los escalafones inferiores del Barcelona. Sin embargo, el entrenador optó por otros compañeros y lo mantuvo en la perpetua suplencia, dándole minutos residuales. Una situación que minó la confianza del jugador, que, ahora, va recuperando sensaciones a base de confianza y, sobre mucho, mucho trabajo.

«Trabajo todos los días, las cosas llegan y el míster me está dando la oportunidad, quiero que el equipo gane y así estamos contentos. Trabajo para que lleguen estos momentos, que sean muchos más», explicó Peque a los micrófonos de los medios oficiales del club.

Recompensa

Aún queda mucha competición por delante, pero Matías Almeyda tiene claro una cosa, que Peque es un ejemplo de lo que debe ser un jugador de este Sevilla: «Ver a jugadores como Peque hoy... Me pone contento por él. Lo ha dado todo en la pretemporada, hablé bastante con él y creo que la ovación de la grada es muy justa y emociona. Hizo un partido completísimo, la tuvo, gambeteó, buscó faltas, dejó el alma... Es el prototipo de jugador que pretendemos tener en esta etapa del Sevilla».

Una evolución que el argentino pretende de conseguir con otros jugadores menos habituales. Es consciente de que futbolistas como Alfon o Ejuke podrían dar más de sí al ataque sevillista, como también tiene por delante la ardua tarea de sacarle provecho a un melón sin catar como es Joan Jordán. El centrocampista no tuvo ningún minuto ante el Osasuna, pero las urgentes necesidades de la medular sevillista piden como el comer un jugador de su calidad, aunque se encuentre por debajo de su nivel habitual. Con el alta deportiva en su mano, será el próximo gran reto de Almeyda.