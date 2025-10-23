El Sevilla FC mira al mercado de enero: retoques obligados y salidas necesarias

El Sevilla, pese a las limitaciones de su economía que todo el mundo conoce, mira de reojo al mercado de enero y estudia diferentes posibilidades para darle algún retoque a su plantel y mejorar las herramientas a disposición de Matías Almeyda. Cumplido ... casi el primer cuarto de la temporada, casi todas las líneas del equipo (salvo un centro de la defensa con overbooking de efectivos, hasta siete) son susceptibles de acaparar novedades de cara a la próxima ventana invernal de fichajes. La propia competición va marcando esas posibilidades, aunque realmente el propio director de fútbol del Sevilla, Antonio Cordón, ya dejó abierta la puerta a nuevas incorporaciones nada más cerrarse el último mercado de verano. «Había varios nombres y no voy a decirlos. Hemos preferido esperarnos al mercado de invierno o de jugadores libres y ver si en estos meses podemos ajustarnos un poquito más», reconoció el extremeño en la rueda de prensa celebrada a comienzos de septiembre para valorar su trabajo de planificación.

En efecto, y a pesar de realizar hasta siete incorporaciones (Odysseas Vlachodimos y Batista Mendy, cedidos; y Alfon, Suazo, Azpilicueta, Fabio Cardoso y Alexis Sánchez, a coste cero), algún nombre más se quedó en el tintero de la planificación a última hora. Se negoció por ejemplo con delanteros. Más allá del ofrecimiento de Sadiq, hubo contactos sustanciales con el jovencísimo Enzo Molebe (18), del Olympique de Lyon. Era una de las apuestas de Cordón para complementar el ataque junto a Isaac Romero y un Akor Adams que pondrá rumbo a la Copa de África a finales de diciembre. La operación de Molebe no pudo cerrarse el 1 de septiembre, según algunas fuentes debido a diferencias en los métodos de pago, pero sin duda es una opción con visos de reactivarse en el próximo mercado. Tiene sus ventajas. Por edad, Molebe podría ser inscrito con ficha del filial, sin precisar un hueco que ahora mismo no lo hay en la relación del primer equipo. Tampoco acarrearía demasiada incidencia en el ajustadísimo límite salarial de los sevillistas.

Los propios movimientos y esas manifestaciones públicas de la dirección deportiva subrayan la posición de la delantera como objetivo a reforzar. Pero el equipo también manda señales en otros puestos. La última lesión de Batista Mendy supone un quebradero de cabeza para el entrenador a la hora de buscarle un sustituto de garantías. El galo lo estaba jugando todo en el doble pivote junto a Agoumé y las alternativas no terminan de llenar al preparador argentino. Los Gudelj, Joan Jordán (inédito hasta el momento tras su operación) o Manu Bueno andan lejos del nivel de los dos primeros. Hay un déficit evidente en el centro del campo. Y no sólo es una cuestión de relevos o número de efectivos, sino también futbolística. En el mismo cierre del mercado invernal, el club estuvo tratando la llegada de un perfil como Amrabat, un jugador que va más allá de las funciones de un pivote, generador y director de juego. Los responsables deportivos del Sevilla tienen bien identificada esa necesidad y estudian las soluciones. Ya ha sido vinculado Boubakary Soumaré, viejo conocido en Nervión que jugó en el Sevilla en la segunda vuelta de la 2023-24. Soumaré sigue perteneciendo al Leicester y termina contrato en seis meses.

La otra grieta que se abre está en la portería. El cedido Vlachodimos convence. Se ha hecho con el puesto y su rendimiento eleva el nivel cumpliendo con las expectativas. Sin embargo, a partir del greco-alemán, todo lo demás es una incógnita. Nyland, que ha pasado al banco de suplentes, acaba contrato en junio, no tiene oferta de renovación sobre la mesa y ya le habría comunicado a sus allegados que no descarta una salida en enero en busca de minutos, entre otras cosas, porque el meta noruego se está jugando su participación en el Mundial del próximo verano. Si no tiene una regularidad, corre el riesgo de perder también la titularidad en su selección. Y ello se antoja complejo para él, toda vez que si no continúa en el Sevilla como parece, el escaparate mundialista es su gran resorte de futuro.

Candidatos a salir

No cuenta para nada Álvaro Fernández, que renovó con Víctor Orta y está ocupando una ficha después de que en verano no fructificara su salida al Deportivo o el Burgos, entre otros. El portero de Arnedo volverá a dar trabajo a Cordón en enero, que debe solucionar su futuro por el bien de todos. Además, el Sevilla mantiene a un cuarto guardameta de la casa como Alberto Flores que sigue sin tener minutos con el primer equipo. La reestructuración completa de la portería es un hecho de cara a la próxima temporada, pero todo apunta a que se anticiparán movimientos ya en este mercado de invierno.

La llegada de algún posible refuerzo o refuerzos obliga antes al club a generar el espacio necesario en el plantel, ya que actualmente el Sevilla tiene ocupadas las 25 licencias del primer equipo. No sólo para fichar, sino también para seguir recortando la masa salarial dentro de su proyecto de regeneración financiera y deportiva. El último tope marcado por LaLiga para los nervionenses, el pasado mes de septiembre, es de tan solo 22 millones de euros. Sigue siendo el límite más bajo de toda la Primera división española. Cordón hace cuentas y define objetivos.

Más allá de los candidatos a salir señalados anteriormente como Álvaro Fernández o el propio Nyland, hay focos puestos sobre otros jugadores. Entre ellos, el capitán Nemanja Gudelj. El mediocentro serbio es otro de los que acaba contrato en el mes de junio. Toca a su fin un vínculo con el Sevilla que ha durado siete años y que incluso puede finalizar antes, en enero, siendo una opción que está encima de la mesa. Un mercado de invierno en el que, por otra parte, se anuncia desde Nápoles una nueva ofensiva por Juanlu Sánchez después del culebrón estival que terminó con el canterano sin moverse de Nervión. Saldrá si llega de verdad una oferta convincente para los rectores sevillistas, algo que no se descarta por otros futbolistas que están llamando la atención en el zoco europeo por su gran rendimiento, caso de Carmona, que no quiso salir en verano al Nottingham Forest, o un Rubén Vargas por el que el Sevilla rechazó 15 millones del Villarreal.