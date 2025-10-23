Suscríbete a
El Sevilla FC mira al mercado de enero: retoques obligados y salidas necesarias

Cordón fijó objetivos para la ventana invernal: el primer cuarto de liga le confirma necesidades en el centro del campo y la delantera

También se presumen movimientos en la portería; con las 25 fichas ocupadas, varios nombres se posicionan en la rampa de salida

Los jugadores del Sevilla FC, en un entrenamiento en la ciudad deportiva
Fran Montes de Oca

El Sevilla, pese a las limitaciones de su economía que todo el mundo conoce, mira de reojo al mercado de enero y estudia diferentes posibilidades para darle algún retoque a su plantel y mejorar las herramientas a disposición de Matías Almeyda. Cumplido ... casi el primer cuarto de la temporada, casi todas las líneas del equipo (salvo un centro de la defensa con overbooking de efectivos, hasta siete) son susceptibles de acaparar novedades de cara a la próxima ventana invernal de fichajes. La propia competición va marcando esas posibilidades, aunque realmente el propio director de fútbol del Sevilla, Antonio Cordón, ya dejó abierta la puerta a nuevas incorporaciones nada más cerrarse el último mercado de verano. «Había varios nombres y no voy a decirlos. Hemos preferido esperarnos al mercado de invierno o de jugadores libres y ver si en estos meses podemos ajustarnos un poquito más», reconoció el extremeño en la rueda de prensa celebrada a comienzos de septiembre para valorar su trabajo de planificación.

