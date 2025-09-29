El Sevilla FC se mete en el podio de los mejores visitantes de LaLiga junto a Madrid y Barça

El valioso triunfo del Sevilla FC en Vallecas (0-1) aúpa al equipo en la tabla clasificatoria y llena de moral las alforjas del grupo de Almeyda, que se está mostrando como un hueso duro de roer para sus rivales a domicilio. No en vano, con esta victoria los de Nervión vuelven a subrayar un registro que se iba ya a casi dos años y medio naturales sin producirse: el tercer partido ganado como visitante de manera consecutiva.

Y es que el plantel de Matías Almeyda se apuntaba con el gol del nigeriano Akor Adams en el tramo final del choque un 9 de 9 a domicilio en las últimas tres salidas, esto es, Girona, Vitoria y Vallecas, algo que no se producía desde el mes de abril del 2023, donde con la llegada de José Luis Mendilibar los nervionenses sumaban ese trío de victorias en Cádiz, Valencia y Bilbao, respectivamente.

La capacidad de los sevillistas cuando comparecen lejos de Nervión es sólo igualable en esta liga al rendimiento de los dos grandes del fútbol español. Tras siete jornadas disputadas, el Sevilla FC es el segundo mejor visitante del campeonato, igualado con el Real Madrid de Xabi Alonso, que también ha conseguido sumar hasta la fecha los mismos 9 puntos, fruto de sus triunfos en Oviedo, Anoeta y Ciutat de Valencia. El líder de este ranking de mejores foráneos es el mismo que el de la tabla general de LaLiga. El Barça de Flick ha conseguido hacer ya 10 puntos a domicilio, gracias a sus victorias en Mallorca, Ciutat de Valencia y Oviedo, y su empate en el campo del Rayo.

En estos choques, además, los sevillistas únicamente han encajado un tanto, el transformado de penalti por Carlos Vicente ante el Deportivo Alavés, poniendo así en valor las buenas actuaciones defensivas en general, y de Nyland ante el Girona FC y de Vlachodimos frente a los vallecanos en particular, lo que le valió incluso al meta greco-alemán el MVP del encuentro al griego.