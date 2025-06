Sevilla FC: Matías Almeyda, según Antonio Cordón

La primera decisión de Antonio Cordón al llegar a Sevilla fue elegir a Matías Almeyda como su entrenador. Tres años de vinculación, los mismos que tiene él por contrato. Un proyecto a medio plazo para transmitir un plan serio y estable tanto al sevillismo como al propio entrenador. Tal y como se desveló en este medio, Almeyda era el candidato favorito de Cordón, pero Imanol Alguacil había sido elegido por Víctor Orta y el consejo de administración y, por tanto, tenía preferencia en la negociación.

No obstante, el director deportivo del Sevilla tenía otros planes para el banquillo nervionense. Con Imanol fuera de las quinielas, el extremeño pudo convencer a los dirigentes que el ex de River era el candidato más idóneo para dirigir al equipo esta temporada. Cordón le conoce de su época en Grecia y quedó encandilado por él. Algo que ha demostrado el propio dirigente durante su presentación oficial con el Sevilla: «Se puso de entrenador con River descendido y lo ascendió, ascendió a Banfield, triunfó en Chivas o AEK. Si eso no es experiencia…».

«De las opciones que hemos tenido han sido varios los nombres, no voy a transmitir esas entrevistas o nombres. Es Matías y a día de hoy se adecúa a la necesidad y al momento de nuestro club. Como todos los proyectos en el mundo del fútbol actual, vamos a poner toda la ilusión posible y trayendo y teniendo a personas con compromiso con el club y con hambre y ganas de crecer en todos los ámbitos», se reafirmó Cordón en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Para el director deportivo sevillista, Almeyda es justo lo que el equipo necesita en este momento, puesto que también es un gestor de cantera. El técnico siempre ha tenido muy presente a los jóvenes que llaman desde abajo, véase Lucas Ocampos en River Plate. Además, Cordón es conocedor del carácter del Sevilla y de su afición, por lo que considera a Almeyda el técnico más compatible: «El tiempo ya nos dará la razón».

Además, el dirigente sevillista tiene claro que, para él, los fichajes no van a ser la prioridad en su agenda por el momento y se apoyará mucho en el entrenador a la hora de definir los perfiles más idóneos «para hacer un equipo». «No elijo yo las necesidades específicas, el entrenador será el que diga lo que necesita y estamos trabajando ya en confeccionar y elegir esas incorporaciones», aseguró Cordón a la prensa.