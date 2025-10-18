Sevilla - Mallorca, las notas de los jugadores: Ni Rubén Vargas salva la verbena defensiva con el colista

El Sevilla FC recibió al RCD Mallorca en el Sánchez-Pizjuán en partido de la 9ª jornada de LaLiga EA Sports. Los de Almeyda terminaron cayendo ante el colista (1-3) después de adelantarse en el marcador con un tanto de Rubén Vargas. El Sevilla ... se desmoronó en la segunda parte y, producto de los errores defensivos, Muriqi y Mateo Joseph, con un doblete, le dieron la vuelta al partido.

Así jugaron VLACHODIMOS APROBADO Poco que hacer en los goles. Lo vendieron en todos. Es más, evitó con sus paradas un marcador más bochornoso. CARMONA APROBADO El visueño comenzó en su versión Sergio Ramos y con una gran asistencia a Vargas, pero acabó contagiado por el desbarajuste colectivo de la segunda parte. AZPILICUETA SIN CALIFICAR Lo estaba jugando todo el fabuloso defensa de 36 tacos. Al míster se le dobló la cara cuando vio cómo su patrón de la zaga se rompía solo al minuto y pico de partido. MARCAO SUSPENSO Falló en el tercero del Mallorca. Su desempeño fue de más a muchísimo menos. Superado en una última media hora para olvidar. SUAZO SUSPENSO Le robaron la cartera en el empate del Mallorca y salió en la foto de los otros dos goles bermellones. De poco le sirvió correr como un ferrocarril de larga distancia. Atropellado por sus fallos. BATISTA MENDY APROBADO Se multiplica en las ayudas. Quiere llegar a todo para equilibrar al grupo. Pero si ese sacrificio no es colectivo, resulta insuficiente. AGOUMÉ APROBADO Fue el faro de juego en los momentos buenos del equipo. Terminó borrado del campo y el Sevilla lo pagó. SOW SUSPENDO Lejos del gran nivel que exhibió contra el Barça en la zona ancha. Tampoco resultó diferencial en los tres cuartos, sin mordiente ni último pase. JUANLU APROBADO Fue la sorpresa del once y llenó la banda derecha, generando incluso varias ocasiones para marcar. Al ser sustituido, se perdió el equipo en esa zona. RUBÉN VARGAS BIEN Llevaba razón Cordón. Había que vender a Lukebakio y quedarse con el suizo. Gol. Él solo no puede con todo. ISAAC SUSPENSO El empate del Mallorca se origina en una mala descarga suya. Ni tuvo puntería, ni fue su día. Atascado. RAMÓN MARTÍNEZ SUSPENSO Le tocó salir sin calentar por la lesión de Azpilicueta. Nunca encontró la zona ni la contundencia necesaria para frenar a los puntales del Mallorca. JANUZAJ SUSPENSO Se despistó en el segundo gol visitante al poco de saltar al campo. Ya venía de casi cargarse el partido del Barça con su penalti. Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. AKOR SUSPENSO Entró justo en plena descomposición del equipo. ALEXIS SUSPENSO No pudo ser titular ni revulsivo esta vez. EJUKE SIN CALIFICAR Pocos minutos. ALMEYDA SUSPENSO No supo tapar la hemorragia de su equipo cuando el Mallorca se lo creyó. Hizo un triple cambio que terminó de desnaturalizar al Sevilla.

