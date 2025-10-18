Suscríbete a
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros
Sevilla - Mallorca, las notas de los jugadores: Ni Rubén Vargas salva la verbena defensiva con el colista

Así jugaron los hombres de Almeyda en su partido de la 9ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Sánchez-Pizjuán

Sevilla - Mallorca: Empacho de azúcar del Sevilla, que vuelve a las andadas en Nervión (1-3)

Vargas y Suazo, en un lance del Sevilla - Mallorca Raúl Doblado / ABC
El Sevilla FC recibió al RCD Mallorca en el Sánchez-Pizjuán en partido de la 9ª jornada de LaLiga EA Sports. Los de Almeyda terminaron cayendo ante el colista (1-3) después de adelantarse en el marcador con un tanto de Rubén Vargas. El Sevilla ... se desmoronó en la segunda parte y, producto de los errores defensivos, Muriqi y Mateo Joseph, con un doblete, le dieron la vuelta al partido.

