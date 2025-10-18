Sevilla - Mallorca, las notas de los jugadores: Ni Rubén Vargas salva la verbena defensiva con el colista
Así jugaron los hombres de Almeyda en su partido de la 9ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Sánchez-Pizjuán
Sevilla - Mallorca: Empacho de azúcar del Sevilla, que vuelve a las andadas en Nervión (1-3)
El Sevilla FC recibió al RCD Mallorca en el Sánchez-Pizjuán en partido de la 9ª jornada de LaLiga EA Sports. Los de Almeyda terminaron cayendo ante el colista (1-3) después de adelantarse en el marcador con un tanto de Rubén Vargas. El Sevilla ... se desmoronó en la segunda parte y, producto de los errores defensivos, Muriqi y Mateo Joseph, con un doblete, le dieron la vuelta al partido.
Así jugaron
VLACHODIMOS
APROBADO
Poco que hacer en los goles. Lo vendieron en todos. Es más, evitó con sus paradas un marcador más bochornoso.
CARMONA
APROBADO
El visueño comenzó en su versión Sergio Ramos y con una gran asistencia a Vargas, pero acabó contagiado por el desbarajuste colectivo de la segunda parte.
AZPILICUETA
SIN CALIFICAR
Lo estaba jugando todo el fabuloso defensa de 36 tacos. Al míster se le dobló la cara cuando vio cómo su patrón de la zaga se rompía solo al minuto y pico de partido.
MARCAO
SUSPENSO
Falló en el tercero del Mallorca. Su desempeño fue de más a muchísimo menos. Superado en una última media hora para olvidar.
SUAZO
SUSPENSO
Le robaron la cartera en el empate del Mallorca y salió en la foto de los otros dos goles bermellones. De poco le sirvió correr como un ferrocarril de larga distancia. Atropellado por sus fallos.
BATISTA MENDY
APROBADO
Se multiplica en las ayudas. Quiere llegar a todo para equilibrar al grupo. Pero si ese sacrificio no es colectivo, resulta insuficiente.
AGOUMÉ
APROBADO
Fue el faro de juego en los momentos buenos del equipo. Terminó borrado del campo y el Sevilla lo pagó.
SOW
SUSPENDO
Lejos del gran nivel que exhibió contra el Barça en la zona ancha. Tampoco resultó diferencial en los tres cuartos, sin mordiente ni último pase.
JUANLU
APROBADO
Fue la sorpresa del once y llenó la banda derecha, generando incluso varias ocasiones para marcar. Al ser sustituido, se perdió el equipo en esa zona.
RUBÉN VARGAS
BIEN
Llevaba razón Cordón. Había que vender a Lukebakio y quedarse con el suizo. Gol. Él solo no puede con todo.
ISAAC
SUSPENSO
El empate del Mallorca se origina en una mala descarga suya. Ni tuvo puntería, ni fue su día. Atascado.
RAMÓN MARTÍNEZ
SUSPENSO
Le tocó salir sin calentar por la lesión de Azpilicueta. Nunca encontró la zona ni la contundencia necesaria para frenar a los puntales del Mallorca.
JANUZAJ
SUSPENSO
Se despistó en el segundo gol visitante al poco de saltar al campo. Ya venía de casi cargarse el partido del Barça con su penalti. Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.
AKOR
SUSPENSO
Entró justo en plena descomposición del equipo.
ALEXIS
SUSPENSO
No pudo ser titular ni revulsivo esta vez.
EJUKE
SIN CALIFICAR
Pocos minutos.
ALMEYDA
SUSPENSO
No supo tapar la hemorragia de su equipo cuando el Mallorca se lo creyó. Hizo un triple cambio que terminó de desnaturalizar al Sevilla.
