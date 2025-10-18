Suscríbete a
+Nervión
Directo
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros
Sevilla
Sevilla
0
0
Mallorca
Mallorca

LaLiga EA Sports. Jornada 9 Sábado 18/10 14:00h. Canal Movistar LaLiga

Directo

Sevilla - Mallorca, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Sigue en Orgullodenervion.com el choque correspondiente a la 9ª jornada liguera, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas

Dónde ver Sevilla - Mallorca: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Antonio Cordón ya mira a enero: viaje a Argentina y ocho partidos en tres días

Sevilla - Mallorca, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vuelve LaLiga a Nervión, una vez finalizado un parón de selecciones al que el Sevilla FC llegó tras enlazar dos victorias consecutivas, algo que no conseguía desde abril de 2024. En esta ocasión, con motivo de la 9ª jornada, los sevillistas buscarán ... un tercer triunfo seguido en la competición doméstica, recibiendo este sábado al RCD Mallorca a partir de las 14.00 horas, en un choque que contará con el arbitraje de Víctor García Verdura.

09:15

Dónde ver Sevilla - Mallorca: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Tras el parón de selecciones, los de Almeyda vuelven a comparecer este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán para afrontar la novena jornada liguera

09:00

¡¡¡Buenos días!!!

Comenzamos con el directo de Orgullo de Nervión del partido correspondiente a la 9ª jornada de LaLiga que van a disputar el Sevilla FC y el RCD Mallorca. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app