Sevilla - Mallorca, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Vuelve LaLiga a Nervión, una vez finalizado un parón de selecciones al que el Sevilla FC llegó tras enlazar dos victorias consecutivas, algo que no conseguía desde abril de 2024. En esta ocasión, con motivo de la 9ª jornada, los sevillistas buscarán ... un tercer triunfo seguido en la competición doméstica, recibiendo este sábado al RCD Mallorca a partir de las 14.00 horas, en un choque que contará con el arbitraje de Víctor García Verdura.

Los nervionenses acumulan cuatro victorias en sus últimos seis partidos (0-2 ante el Girona, 1-2 frente al Alavés, 0-1 en Vallecas y 4-1 ante el Barcelona); entre medias, sumaron también un empate (2-2 ante el Elche) y una derrota (1-2 frente al Villarreal). En cuanto al Mallorca, llega a este choque en el Sánchez-Pizjuán como colista, habiendo vencido en solo una de las ocho jornadas disputadas hasta ahora (1-0 al Alavés).

A reafirmar su momento

El Sevilla quiere dar un nuevo golpe en la mesa en LaLiga, confirmando el gran estado de forma que atraviesa. La anterior victoria ante el Barcelona tuvo muchas lecturas positivas: sumar de tres en casa por primera vez este curso, enlazar dos victorias consecutivas más de un año después, volver a puestos europeos casi tres años y medio después... Eso sí, el parón liguero no ha permitido que Matías Almeyda recupere a ninguno de los lesionados, por lo que Alfon y Nianzou seguirán siendo baja para el choque de este sábado; lo mismo que Jordán, quien sigue con su proceso de recuperación, y Álvaro Fernández, aunque la ausencia del guardameta es por decisión técnica.

El Mallorca ha visitado al Sevilla en partido oficial en un total de 38 ocasiones; el bagaje de estos choques hasta el momento es de 23 victorias locales, ocho empates y siete triunfos visitantes. El encuentro disputado en el Sánchez-Pizjuán el pasado curso entre ambos equipos se saldó con un empate a uno (Kike Salas / Valjent). La última victoria sevillista en Nervión ante el cuadro bermellón se dio en la temporada 2023-24, por 2-1 (En-Nesyri e Isaac / Abdón Prats).