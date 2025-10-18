Suscríbete a
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros
Sevilla - Mallorca: Empacho de azúcar del Sevilla, que vuelve a las andadas en Nervión (1-3)

Tercera derrota del equipo de Almeyda en casa ante el colista, después de golear hace dos semanas al líder

Resultado, resumen y goles del Sevilla - Mallorca

Marcao trata de entorpecer al ataque del Mallorca con su cuerpo
Alberto Fernández

Decía Almeyda en la previa del duelo ante el Mallorca, quien comenzaba la jornada como colista, que no le importaba tanto azúcar como habían recibido los suyos, que se lo merecían y que habían trabajado para que no se le subiese a la ... cabeza lo conseguido en un día puntual. No podía estar más errado. Su equipo sigue siendo de mantequilla, aunque por momentos parezca dura del frío de la nevera. Se derrite al más mínimo golpe. En una hora de partido con todo controlado, una mala salida de Suazo provocó el gol del empate y todo se vino abajo en cuestión de diez minutos. Errores en cadena que colocaron al Mallorca dos arriba sin tiempo para la reacción, ni del banquillo ni de la grada. De vencer al líder al caer contra quien llegaba de colista. Puro Sevilla de la era moderna. Pensar en algo más que en un año tranquilo es tirarse al monte. Y si vas empachado de azúcar, mucho peor.

