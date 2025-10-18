Sevilla - Mallorca: Fuera el azúcar y revoluciones a tope

Trece días después del subidón por la goleada ante el Barça, vuelve el fútbol al Sánchez-Pizjuán. El parón ha sido dulce para el sevillismo. Ya tocaba, tras años de sofoco, de verdadero pavor a despeñarse. Cuando el escudo parecía condenado, este ... consejo que transita imparable hacia la venta ha conseguido dar con un proyecto deportivo serio, con un entrenador que hace tangible la cacareada regeneración desde un grupo de futbolistas con hambre que enganchan al aficionado. Hay otra atmósfera en la hinchada cuando juega el Sevilla. Se palpa. Pero de puertas hacia adentro en Nervión, la prudencia y el recato son máximos. El azúcar esparcido sobre el equipo de Almeyda y su buen inicio se ha amontonado estos días atrás, por lo que el mensaje interno, desde el propio entrenador hasta los mandamases en la cúspide, no ha sido otro que el de bajarla un poco al suelo para que nadie se abstraiga de la realidad de este Sevilla. Como diría Cordón, el elefante blanco y rojo parece levantarse poco a poco, pero si alguien cree que por aplastar al Barcelona el partido de hoy ante el Mallorca está ganado de antemano, el trompazo puede ser gordo.

«Sólo ganamos un partido, no más. Éste es el camino y hay que seguir», sentenció ayer el entrenador en rueda de prensa. Sobre esa idea les ha insistido Matías Almeyda a sus pupilos. Que nadie pierda la perspectiva ni deforme la realidad. Su Sevilla sólo ganará partidos exprimiéndose al doscientos por cien en cada cita, como lo ha hecho hasta ahora. Creerse otra cosa sería desdibujar el objetivo peligrosamente y dar indeseables pasos atrás. Lapidar lo construido. El Sevilla tiene la fabulosa oportunidad esta tarde de sumar tres victorias consecutivas, algo que no se ve en el club desde hace año y medio cuando con Quique Sánchez Flores al mando el equipo derrotó de manera seguida en LaLiga a Getafe, Las Palmas y, curiosamente, Mallorca en casa.

El botín de una nueva victoria impulsaría definitivamente a un grupo entusiasta que no quiere ponerse barreras y cuyo principal empeño sigue siendo el de fortalecer vínculos con una afición que después de mucho tiempo se identifica con el equipo. Sobre la alineación, con los internacionales de vuelta sanos y salvo, planea la principal duda de si Matías Almeyda repetirá el equipo con el que apabulló al Barcelona antes del parón (lo más probable) o modificará el dibujo para adaptarse a las características del rival. Si vuelve a defensa de tres, Sow sería el damnificado en mediocampo para abrirle hueco a otro central. En dicho escenario, y con Nianzou lesionado una semana más, Fabio Cardoso y Kike Salas son los que pugnan por incrustarse en el eje de la zaga junto a los intocables Azpilicueta y Marcao. Todo apunta, en cualquier caso, a que el técnico de Azul se decante por la misma alineación que tumbó a los azulgranas, manteniendo el esquema de cuatro hombres atrás con un centro del campo más poblado y dinámico. Así, repetirían Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Agoumé, Batista Mendy, Sow; Alexis, Rubén Vargas e Isaac Romero.

Problemas de toda índole en el Mallorca

Enfrente está el colista, que sólo ha sido capaz de sumar cinco puntos en las ocho primeras jornadas de liga. El Mallorca de Jagoba Arrasate, técnico con el que el Sevilla negoció antes de firmar a García Pimienta en 2024, atraviesa un momento harto complicado, acuciado por los problemas internos y con el foco de la propiedad sobre el entrenador. Un cuadro bermellón que no consigue levantar cabeza desde el mismo inicio de la temporada por la impactante polémica con su capitán Dani Rodríguez, al que el club suspendió de empleo y sueldo por criticar públicamente al entrenador dividiendo a la afición y generando un clima ciertamente enrarecido y complejo en el propio vestuario.

El conjunto balear viene de caer derrotado en su visita a San Mamés (2-1). Necesita sumar de tres para intentar salir del pozo y airear algo la casa. En cuanto al once, Arrasate meditaba dosificar a Mojica, pero la baja de última hora de Lato mantendrá al colombiano en el lateral izquierdo. Por su parte, el joven Jan Virgili debe tener minutos importantes. No se descarta incluso su titularidad en el Sánchez-Pizjuán. En un Mallorca que no anda sobrado de desborde y calidad, el papel del extremo catalán, recién aterrizado del Mundial sub 20, puede resultar diferencial. También cuenta con opciones de entrar en el once el delantero Mateo Joseph. Con todo, la alineación de inicio más probable de Arrasate en Nervión sería la conformada por Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samu Costa, Morlanes; Marc Doménech, Darder, Pablo Torre; y Muriqi.

Víctor García Verdura (Comité Catalán). Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Ramón Sánchez-Pizjuán. Hora / TV 14.00 / Movistar LaLiga.

El Mallorca no ha conseguido puntuar como visitante en lo que va de temporada, con derrotas ante Real Madrid (2-1), Espanyol (3-2), Real Sociedad (1-0) y Athletic (2-1). «Sabemos lo que tenemos enfrente, pero si ponemos el listón muy alto, al Sevilla le costará; si no, pasará lo que viene ocurriendo en las últimas semanas», alertó ayer el técnico vasco Jagoba Arrasate en referencia a la actitud que espera de sus jugadores en el Sánchez-Pizjuán.