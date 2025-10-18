Suscríbete a
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

Sevilla - Mallorca: Fuera el azúcar y revoluciones a tope

Partido trampa ante el colista tras golear al Barça: Almeyda ha dedicado el parón a espantar elogios y centrar a sus hombres

El Sevilla busca su tercera victoria consecutiva, algo que no consigue desde hace año y medio; los baleares no han puntuado fuera en toda la liga

Almeyda: «Estamos buscando un camino de identidad propia y conseguir puntos»

Almeyda dialoga con Rubén Vargas, en presencia de Sow y varios de sus asistentes
Almeyda dialoga con Rubén Vargas, en presencia de Sow y varios de sus asistentes
Fran Montes de Oca

Trece días después del subidón por la goleada ante el Barça, vuelve el fútbol al Sánchez-Pizjuán. El parón ha sido dulce para el sevillismo. Ya tocaba, tras años de sofoco, de verdadero pavor a despeñarse. Cuando el escudo parecía condenado, este ... consejo que transita imparable hacia la venta ha conseguido dar con un proyecto deportivo serio, con un entrenador que hace tangible la cacareada regeneración desde un grupo de futbolistas con hambre que enganchan al aficionado. Hay otra atmósfera en la hinchada cuando juega el Sevilla. Se palpa. Pero de puertas hacia adentro en Nervión, la prudencia y el recato son máximos. El azúcar esparcido sobre el equipo de Almeyda y su buen inicio se ha amontonado estos días atrás, por lo que el mensaje interno, desde el propio entrenador hasta los mandamases en la cúspide, no ha sido otro que el de bajarla un poco al suelo para que nadie se abstraiga de la realidad de este Sevilla. Como diría Cordón, el elefante blanco y rojo parece levantarse poco a poco, pero si alguien cree que por aplastar al Barcelona el partido de hoy ante el Mallorca está ganado de antemano, el trompazo puede ser gordo.

