Sevilla FC: Lista de 25 jugadores para recibir al Villarreal, con la conocida ausencia de Alfon

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, ha dado a conocer la lista de jugadores que conforman la convocatoria del conjunto nervionense para el partido de esta noche (21.30) en el Sánchez-Pizjuán frente al Villarreal. La novedad más significativa con respecto al partido del pasado sábado en Mendizorroza es la conocida ausencia del extremo Alfon González, quien estará unas dos semanas fuera de los terrenos de juego por culpa de un esguince en el tobillo.

Para suplir la baja del exjugador del Celta, el técnico argentino tiene material dentro de la plantilla para encontrar una solución, por lo que ha incluido en la misma las novedades de Ramón Martínez y el canterano Oso, con más posibilidades de quedarse entre los 23 convocados finales, debiendo descartar a dos de los 25 actuales, el lateral izquierdo del Sevilla Atlético, puesto que Suazo terminó fatigado ante el Alavés.

Toda prudencia es poca dentro del seno del vestuario del Sevilla, donde aún no han probado esa exigencia de jugar varios partidos seguidos y habrá que ver hasta qué punto las rotaciones de Matías Almeyda son una realidad o prefiere ver cómo digieren algunos jugadores de su plantilla el hecho de jugar dos o tres partidos en poco más de una semana.

La lista del Sevilla FC la conforman: Odysseas Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Suazo, Oso, Azpilicueta, Kike Salas, Nianzou, Cardoso, Marcao, Ramón, Castrín, Gudelj, Agoumé, Mendy, Sow, Vargas, Peque, Ejuke, Januzaj, Isaac Romero, Akor Adams y Alexis Sánchez.