El Sevilla se lía con el cartel anunciador de la eliminatoria de Copa: confunde Almendralejo con Badajoz

El Sevilla se mide esta noche al CD Extremadura en el Francisco de la Hera. El club nervionense busca progresar en la Copa del Rey y disputar la ronda de dieciseisavos de final. Para ello, tras visitar Toledo en la eliminatoria ... previa, ahora ha viajado a Almendralejo. No obstante, el club blanquirrojo ha cometido un deliz en redes sociales que no ha pasado inadvertido.

Y es que en el cartel anunciador del partido de esta noche ante el Extremadura difundido en redes sociales se han incluido elementos identificativos de Badajoz y no de Almendralejo. El error no ha pasado desapercibido y son varios los aficionados extremeños los que han afeado este despiste al club.

Cita con la #CopaDelRey frente al @CDExt1924 🏆



¡Vamos a por el pase, equipo! ⚪🔴 pic.twitter.com/InquYsv1Qu — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 4, 2025

El partido de este jueves en el que el Sevilla se mide a un equipo de la cuarta categoría del fútbol español servirá además para honrar la memoria de José Antonio Reyes. Y es que la leyenda sevillista jugaba para el CD Extremadura en el momento en el que se produjo el fatídico accidente que le costó la vida.