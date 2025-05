Sevilla - Leganés: Llegó la hora del Ramón Sánchez-Pizjuán

Con la soga al cuello. Así se encuentra el Sevilla FC hoy antes de recibir al Leganés en su estadio, ese preciado recinto que reúne a todos los sevillistas y que hace tiempo que no concede una alegría a los suyos. Ni a los ... que se juegan el cobre en la hierba, ni a los que exponen su garganta de preferia en la grada. Los de Joaquín Caparrós quieren romper con la racha de seis jornadas consecutivas sin ganar y hacerlo, como no debe ser de otra manera, en su casa, con su público delante, ese que siempre está y hoy se le debe sentir como nunca. El estigma del Ramón Sánchez-Pizjuán debe pasar a mejor vida y, para ello, la afición ha firmado una tregua con el club. Pequeña, pero intensa e importante. Por tanto, no habrá protestas en los aledaños del feudo sevillista antes de que arranque el envite contra el Leganés, quien también se la está jugando. El sevillismo es consciente de todo lo que se juega esta tarde y, ante todo, está el escudo.

Algo en lo que insistió el pasado viernes Caparrós en la rueda de prensa previa al duelo. Es experto en mensajes en las dos direcciones. Hacia la caseta y también a la grada. Que le escuchen. Ambas partes se necesitan. «El sevillismo tiene que ser de verdad, que no sea una palabra hecha. Que no se nos llene la boca, las cosas hay que demostrarlas cuando hacen falta y ahora hace falta. El sevillismo tiene que abrazar a su futbolista y ser sevillista cien por cien y no a la carta. Hay que estar con el equipo», declaró vehementemente. Y eso es, precisamente, lo que se espera hoy, que todos los actores sean una piña en Nervión. Un gesto que el equipo agradece y que deberá compensar poniendo toda la carne en el asador ante uno de los colistas de LaLiga. No en vano, el rival se presta a meterle mano y más aún fuera de Butarque. Bien es cierto que los madrileños también se juegan mucho, pero si hay un duelo 'amable' en lo que queda de calendario, es éste y probablemente el de Las Palmas dentro de dos semanas. Los más sencillos por la entidad de los rivales, pero también los más intensos porque se tratan de rivales directos, con los que el Sevilla se está disputando la permanencia, por duro que pueda sonar. Lo idílico sería que para el duelo ante los canarios el Sevilla ya tuviese la amenaza del descenso bien lejos y sólo se debata en maquillar este nefasto último tramo de la temporada. Aseguró Caparrós que todos sus hombres piensan poner hoy «los cinco sentidos» en el terreno de juego. Más les vale, ya que cada jornada que pasa hay menos oportunidades para fallar. O mejor dicho, no hacerlo. Equivocarse poco, sumar mucho y limpiar un año desastroso. No entra en la cabeza el perder este encuentro, lo que supondría, ya de verdad y sin ningún tipo de excusa por delante, un auténtico desastre en Nervión, con el peligro por descender más real que nunca. Porque todos dan por hecho que los dos últimos duelos del curso, Villarreal y Real Madrid, no se van a puntuar. Ya se verá. Ahora que todos se abonan al 'cholismo' del partido a partido, lo más recomendable para el grupo es no mirar más allá de los inminentes noventa minutos. La mejor noticia de todas es que Lukebakio podrá enfundarse la camiseta ante el Leganés, después de que los servicios jurídicos del Sevilla consiguieran la cautelar a través de la justicia ordinaria. Una medida temporal, pero que ahora mismo el apaño. Hubiera sido un roto demasiado severo la ausencia del mejor jugadores del Sevilla en el partido más importante de la temporada por calendario. No todo son malas noticias, pues. La gran duda para Caparrós recae en el estado físico de Sow. El suizo sólo ha podido finalizar dos entrenamientos esta semana por molestias musculares y, aunque entrará en la lista para el partido, su participación está en el aire. Sí podrá estar Isaac Romero, el cual padeció una gastroenteritis esta semana y se ha perdido algunas sesiones de trabajo. El lebrijano se quedó sin participar en El Sadar, pero el técnico utrerano es muy de rotar en función de cómo vea trabajar a los jugadores. El que no rotará será seguro Lukebakio tras el esfuerzo que ha llevado a cabo el club para tener a su máximo goleador hoy sobre el terreno de juego. Además, el Sevilla recupera también a Gudelj, que regresa tras cumplir el partido de sanción tras acumulación de amarillas. Rival en la picota Por su parte, el Leganés saltará esta tarde al césped del Sánchez-Pizjuán mordiendo. Los de Borja Jiménez se juegan la vida al ser penúltimos en la clasificación. El conjunto pepinero tiene 30 puntos y su situación es extrema, ya que está a cuatro puntos del Deportivo Alavés y a dos de Las Palmas, equipo que marca actualmente el descenso. Para este partido, causarán baja Altimira y Cissé, los dos sancionados. Los que sí están disponibles son Nastasic, Rosier y Raba, así como los tres exsevillistas que militan actualmente en el Leganés: Dmitrovic, Óscar Rodríguez y Munir. Alineaciones probables Sevilla FC Nyland; Carmona, Badé, Kike Salas, Pedrosa; Agoumé, Saúl, Juanlu, Peque; Lukebakio y García Pascual.

Nyland; Carmona, Badé, Kike Salas, Pedrosa; Agoumé, Saúl, Juanlu, Peque; Lukebakio y García Pascual. Leganés Dmitrovic; Rosier, Jorge Sáenz, Sergio González, Neyou; Javi Hernández, Tapia; Munir, Óscar, Juan Cruz y Raba. Sea como fuere, el Sevilla tiene el deber de darle la puntilla a los pepineros para salvar su propio destino. Más aún, en una semana en la que se han destapado demasiados conflictos internos que han intercedido en el desempeño deportivo. La unidad debe ser el estandarte de este Sevilla, al menos de aquí a final de temporada, y ya luego se pasarán las facturas que sean. Además, cabe recordar que este equipo aún no ha conseguido vencer en casa en lo que va de 2025 y cada semana que pasa cuenta con menos ocasiones de romper con esta estadística. De ahí, la importancia de que afición y equipo se conjuren hoy para dignificar el nombre del Sánchez-Pizjuán y remar juntos por la salvación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión