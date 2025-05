Sevilla - Leganés, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

Se espera un ambiente de «final» este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Y es que el Sevilla FC se la juega, casi, en esta 34ª jornada de LaLiga ante el CD Leganés, pues solo cinco puntos separan a los hispalenses de la zona de descenso. Será a partir de las 16.15 horas cuando dé comienzo este choque en Nervión, el cual contará con el arbitraje de Hernández Hernández.

Sigue ampliando su mala racha liguera un Sevilla que encadena ya seis partidos consecutivos sin ganar, con cinco derrotas (0-1 frente al Athletic, 2-1 ante el Betis, 1-2 ante el Atlético de Madrid, 1-0 en Valencia y 1-0 ante Osasuna) y un empate (1-1 ante el Alavés). Por su parte, son siete los encuentros que enlaza el Leganés sin conseguir la victoria (cuatro derrotas y tres empates), un registro que ha contribuido a que el conjunto pepinero ocupe la penúltima plaza en la tabla.

Con menos margen de error

A medida que han ido avanzando las jornadas, y el Sevilla no ha sido capaz de sumar de tres en las últimas seis, el equipo se ha ido metiendo en apuros. Para este último, y definitivo, tramo de la temporada, Caparrós seguirá sin poder contar con los lesionados Nianzou, Akor Adams, Rubén Vargas y Sambi Lokonga. De cara al choque de este domingo, eso sí, en la lista de convocados se encuentra Gudelj, quien debió cumplir sanción el pasado fin de semana por acumulación de tarjetas. También ha sido convocado Lukebakio, gracias a la cautelar por parte de la justicia ordinaria tras la roja que vio en El Sadar.

Será esta la novena ocasión en la que el Leganés visite el Sánchez-Pizjuán; el bagaje de estos enfrentamientos es de seis victorias del Sevilla, un empate y un triunfo visitante. La última vez que el cuadro pepinero jugó en Nervión fue en la temporada 2019/20, finalizando aquel choque con un marcador de 1-0 (Diego Carlos).