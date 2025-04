Sevilla FC: José Ángel Carmona, el mejor recuperador de LaLiga

Tras dos años dando vaivenes por Primera división, José Ángel Carmona se benefició de la coyuntura del Sevilla FC para hacerse fuerte dentro de la plantilla y ganarse su ficha del primer equipo. El del Viso del Alcor despuntó hace dos temporadas y media, cuando Julen Lopetegui lo empezó a alinear, pero el cambio de entrenador y la llegada de Sampaoli derivó en la salida del canterano como cedido.

No obstante, la maltrecha situación económica del Sevilla FC ha motivado que Carmona se asiente en el primer equipo bajo las órdenes de García Pimienta. El lateral derecho se ha ganado la titularidad y también la renovación hasta 2028. A estas alturas de la temporada, el canterano ya acumula 2.338 minutos en la competición liguera y sólo se ha ausentado dos jornadas. Unas participaciones que le han llevado a liderar el ranking de recuperadores de LaLiga.

Con 58 recuperaciones, el sevillano es el futbolista de Primera división que más balones ha rescatado durante estas 29 jornadas que se han disputado completamente. Le siguen el madridista Valverde (46), mientras que los béticos Llorente (43) y Cardoso (41) ocupan el tercer y cuarto puesto respectivamente.

Revalorizado e internacional

Gracias a la continuidad y a su rendimiento, Carmona ha aumentado su valor de mercado de los dos a los doce millones de euros. De hecho, es el sevillista que más crecimiento ha experimentado este año de toda la plantilla. También ha recibido la llamada de Santi Denia después de estar tres años ausente en las listas de la sub 21. De hecho, Luis de la Fuente le incluyó en la prelista de la absoluta este mes de marzo, aunque finalmente no fue convocado.

A pesar de esto, el lateral no está pasando por sus mejores semanas en lo que a rendimiento se refiere. Pimienta le cambió durante el derbi sevillano, puesto que el jugador pasó apuros ante Jesús Rodríguez y le faltó temple para no ver la amarilla. Tampoco estuvo muy afinado en el Sánchez-Pizjuán ante el Athletic Club, pero aún tiene margen esta temporada para no caer en estos errores y afinarse como jugador. Con 23 años, Carmona sabe que tiene una oportunidad de oro para seguir creciendo en el Sevilla y hacerse por mucho tiempo con el carril diestro.

Eso sí, esta semana ha sido uno de los nombres propios de la actualidad sevillista por ser crítico con su técnico tras la derrota en el Benito Villamarín. «Planteas los partidos de una forma y luego no se da. Es verdad que no teníamos un plan B cuando te pones por debajo en el marcador. Al principio sabíamos que le podíamos hacer daño con transiciones. No teníamos ese plan B y eso fue lo que nos faltó un poco», señaló el del Viso.

