Sevilla FC: Januzaj se gana una nueva oportunidad con Almeyda

No sólo Akor Adams estará a disposición de Matías Almeyda para el encuentro en Bilbao, sino que LaLiga acaba de hacer oficial la inscripción de Adnan Januzaj, una decisión sorpresa que está relacionada con el excelente comportamiento del belga en los entrenamientos y también por un acuerdo para rebajar su salario y adaptarse a los parámetros necesarios para el Sevilla FC.

El entrenador argentino apartó a Januzaj de las convocatorias como también realizase con Rafa Mir y Álvaro Fernández. Una decisión con influencia del club, a la que el belga le ha dado la vuelta con el trabajo diario. Esa actitud positiva del extremo ha provocado que Almeyda le conceda una nueva oportunidad, una cuestión que también ha necesitado de un acuerdo con la entidad.

Así, la dirección de fútbol le transmitió al belga que si quería quedarse en la plantilla debía rebajar su salario ostensiblemente, ya que sería la única manera de cuadrar los números. Tras el sí de Januzaj a estas nuevas condiciones, el club ha tramitado su licencia y el extremo estará disponible para ser incluido en la expedición a Bilbao.

Januzaj se toma este nuevo reto como una oportunidad para desquitarse de sus malos años en el Sevilla, a la vez que también esa rebaja salarial ayuda tanto al club como a otros compañeros para el asunto clave de las inscripciones. La buena predisposición del belga y el deseo de Almeyda de recuperarlo han sido la mezcla definitiva para este cambio de decisión que devuelve a Januzaj a la plantilla sevillista.

Más temas:

Sevilla FC