Sevilla FC: La idea de Almeyda, entre las dudas defensivas y la inquietud del vestuario

La figura del entrenador es lo más valorado de una pretemporada que enseña también las carencias de la plantilla

Odisseas Vlachodimos ya está en Sevilla

Matías Almeyda dialoga con la plantilla en un entrenamiento
Matías Almeyda dialoga con la plantilla en un entrenamiento
Samuel Silva

El Sevilla FC finalizó la pretemporada entre las dudas. Con las malas sensaciones que dejó el último amistoso de preparación ante el Toulouse, que supuso un borrón a esa mejoría que había experimentado el equipo desde el inicio del verano. «Todo cambio necesita ... un poco de tiempo», apuntó Matías Almeyda como última valoración veraniega, después de que la figura del entrenador sea lo más convincente de esta pretemporada en la que también ha tenido que lidiar con la inquietud existente en el vestuario.

