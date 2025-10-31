Suscríbete a
Sevilla FC: El icónico gol de Suker al Olympiacos cumple 30 años

El croata firmó el pase octavos de la UEFA con un tanto de falta de bella factura en la prórroga; el sevillismo lo recibió en masa de madrugada en el aeropuerto de San Pablo

Davo Suker celebra un gol con la elástica sevillista
Davo Suker celebra un gol con la elástica sevillista ABC

F. M.

Los sevillistas no imaginaban aquel día que lo mejor estaba por venir. Que su equipo entraría años después en una época de gloria en la que levantaría hasta siete títulos europeos. Pero en 1995 aquello quedaba aún muy lejos. Para el sevillismo, superar una ... ronda continental ya era motivo de festejo y alegría. Y si era con épica remontada, miel sobre hojuelas. Este viernes se cumplen 30 años (31 de octubre de 1995) de uno de esos momentos mágicos, inolvidables para el aficionado nervionense.

