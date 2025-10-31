Sevilla FC: El icónico gol de Suker al Olympiacos cumple 30 años

Los sevillistas no imaginaban aquel día que lo mejor estaba por venir. Que su equipo entraría años después en una época de gloria en la que levantaría hasta siete títulos europeos. Pero en 1995 aquello quedaba aún muy lejos. Para el sevillismo, superar una ... ronda continental ya era motivo de festejo y alegría. Y si era con épica remontada, miel sobre hojuelas. Este viernes se cumplen 30 años (31 de octubre de 1995) de uno de esos momentos mágicos, inolvidables para el aficionado nervionense.

El Sevilla visitaba al Olympiacos en Grecia tras ganar en la ida de los dieciseisavos de la Copa de la UEFA en Nervión por 1-0 con gol de Juanito. El plantel de Nervión acudía con nombres como los de Manolo Jiménez, Tevenet, Marcos, Moacir, o el propio Suker. La cosa se complicó en demasía. Sapanis llevó el partido a la prórroga y Juskowiak, de penalti, puso el 2-0 para los helenos en el tiempo extra. Entonces surgió la estrella de Davor Suker, con un golazo de falta que aún permanece en la retina de todos los sevillistas. Se desgañitó toda la hinchada en Sevilla con el 2-1 que valía el pase.

Suker mantuvo vivo al Sevilla en Europa con una obra de arte. Un gol de bandera del croata en el minuto 110, cuando la eliminatoria estaba perdida, acabó con la agonía sevillista en El Pireo. En un choque plagado de ocasiones griegas y hasta dos balones al poste, la única falta que lanzó el Sevilla cerca del área fue suficiente para decantar la eliminatoria.

El 2-2 del global valió para superar la ronda, gracias al valor doble del bello tanto del croata fuera de casa. Su zurdazo significó el pase a octavos de la UEFA y se celebró por todo lo alto. Miles de sevillistas recibieron a Suker de madrugada en el aeropuerto de San Pablo. Qué locura.